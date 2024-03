Empoli come sei, evento pubblico di fine mandato al Palazzo delle Esposizioni

Un evento pubblico pensato per ripercorrere insieme gli ultimi cinque anni di mandato della giunta Barnini, toccando insieme le principali tappe fra scelte compiute, progetti realizzati, cantieri avviati, in alcuni casi già conclusi e in altri in via di completamento. Azioni messe in atto anche grazie all'ascolto dei bisogni delle cittadine e dei cittadini così da dare risposte concrete in termini di servizi, infrastrutture, opportunità, senza mai smettere di guardare al futuro. L'appuntamento, a ingresso libero, è per giovedì 21 marzo 2024 alle 21, al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra.

La serata, durante la quale interverranno fra gli altri la sindaca Brenda Barnini e la giunta comunale, rappresenta uno degli strumenti di racconto dell'ultimo mandato amministrativo, strumenti raccolti in "Empoli come sei", campagna di comunicazione istituzionale di fine mandato del Comune di Empoli.

Il Comune di Empoli, così come tutti gli enti provinciali e comunali, è tenuto a redigere una relazione di fine mandato, da presentare alla Corte dei Conti. Con questa campagna di comunicazione, l’amministrazione prende spunto da questa relazione di natura formale e la trasforma in una narrazione piacevole e facile da capire, con l’obiettivo di informare tutta la cittadinanza dei risultati raggiunti in questi cinque anni.

Per arrivare al maggior numero di empolesi possibile, sono state predisposte affissioni in giro per la città visibili a tutte e tutti e 19.000 pieghevoli informativi distribuiti nelle case del territorio. Accanto a questo è stato predisposto anche un sito web, www.empolicomesei.it.

Nel corso dell'evento pubblico di presentazione del bilancio di fine mandato, in programma appunto il 21 marzo alle 21 al Palazzo delle Esposizioni, sarà infine distribuito un libro che racchiude tutti i contenuti della campagna e che ha consentito di mettere nero su bianco i risultati di questi cinque anni di mandato amministrativo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa