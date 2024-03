Giornata mondiale dell'acqua, dalle conferenze al concerto gli eventi di Publiacqua

Quattro eventi per celebrare l’Acqua. Come ogni anno, Publiacqua festeggia la Giornata Mondiale dell’Acqua e lo fa offrendo a insegnanti, studenti e cittadini eventi in cui l’acqua è al centro.

Appuntamenti in cui i protagonisti saranno soprattutto insegnanti e studenti

Il tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite è “Water for Peace”. Un tema, purtroppo, particolarmente attuale in tempi di guerre e conflitti e che richiama allo stesso tempo la centralità della risorsa acqua nel creare pace ma anche nello scatenare possibili futuri conflitti.

Di acqua e dei tanti temi che girano intorno a questa preziosa risorsa parleremo e ci confronteremo nei nostri quattro appuntamenti. In collaborazione con il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato studenti e insegnanti della Scuola Secondaria di I Grado “I.C. Castellani” verranno invitati a riflettere e dialogare sul tema della risorsa e dei cambiamenti climatici. Un’attività che sarà supportata e guidata dai nostri operatori e dall’esperto Mauro Varotto. Per tre giorni (20-22 marzo) Publiacqua sarà poi protagonista con uno spazio espositivo alla Fiera Didacta Italia di Firenze. Il 23 marzo, poi, spazio ai bambini ed alle loro famiglie per l’evento conclusivo del progetto “I sabati dell’acqua” presso la Biblioteca di Calenzano. Ed infine, ospiteremo studenti ed insegnanti in due dei nostri principali impianti.

Il programma in sintesi

20/03 LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA CON IL CENTRO PECCI (10.00 – 12.00)

Apriamo la nostra celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 con le insegnanti e gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado “I.C. Roberto Castellani” di Iolo (Prato). In programma un’ora di attività didattica sui temi dell’acqua con un nostro operatore ed un’ora di confronto con Mauro Varotto, docente di Geografia all’Università di Padova e coautore del libro “Il giro del mondo nell’Antropocene”.

21/03 I LUOGHI DELL’ACQUA – VISITA ALL’INVASO DI BILANCINO E ALL’IMPIANTO DELL’ANCONELLA

La Giornata Mondiale dell’Acqua è un appuntamento che ci consente di dare ancora maggiore risalto e significato alle visite ai nostri impianti. Visitare le moderne “fabbriche dell’acqua” è un’esperienza importante per i nostri studenti, i cittadini del futuro. Anche alla vigilia del 22/03 non fermiamo così le nostre visite e saranno nostri graditissimi ospiti, all’Impianto di potabilizzazione dell’Anconella, la classe II E dell’Istituto Comprensivo Carducci, ed all’Invaso di Bilancino, la Scuola elementare dell’Istituto Comprensivo di Vicchio.

20-22/03 FIERA DIDACTA (FORTEZZA DA BASSO DI FIRENZE) – PUBLIACQUA PRESENTA LA SUA OFFERTA FORMATIVA

Tre giorni di incontro e di confronto con studenti ed insegnanti. Lo avremo alla Fiera Didacta di Firenze dove Publiacqua sarà presente con uno spazio espositivo, realizzato assieme a ALIA, Revet ed Estra. Uno spazio dove presenteremo la nostra offerta didattica per il prossimo anno scolastico che sarà arricchita da tour virtuali dei nostri maggiori impianti e da un nuovissimo gioco online dedicato all’acqua ed alla sua tutela.

Oltre a ciò il 21/03, presso l’Area Green (Arena A2 - Spadolini Terra; ore 13.30 – 14.20), Comune di Firenze e Publiacqua si confronteranno con insegnanti e studenti che hanno preso parte al progetto “Un vicino di casa: l’Arno”. Inserito tra le schede de Le Chiavi della Città il progetto è giunto alla sua quarta edizione ed a Didacta trova il palcoscenico ideale per riflettere sul suo passato per poi migliorare ulteriormente nel futuro. Sarà presente, tra gli altri, Sara Funaro, Assessora all’Educazione del Comune di Firenze e promotrice del progetto.

Per partecipare all’incontro è sufficiente registrarsi al seguente link: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/3928-null

23/03 I SABATI DELL’ACQUA – EVENTO FINALE (ore 16.00 – 18.00) – appuntamento ormai tradizionale è quello che si terrà alla Biblioteca Civica di Calenzano. È questo l’appuntamento finale di un ciclo di incontri didattici che dall’ottobre 2023, una volta al mese, Publiacqua e Comune di Calenzano hanno dedicato ai bambini sul tema acqua. L’evento finale sarà arricchito dallo spettacolo “Concerto Acquatico” messo in scena dai musicisti della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia. Al fine di garantire a tutti la migliore fruibilità dello spettacolo questo si terrà al chiuso e su due turni: ore 16.00 ed ore 17.00. L’evento è aperto e gratuito per tutti i bambini e le loro famiglie, obbligatoria la prenotazione al numero 055/8833421.

Fonte: Publiacqua