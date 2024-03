Giovedì cinema al Csa Intifada, in programma rassegna Transfemminista

Al Csa Intifada di Ponte a Elsa ritornano i giovedi al cinema. Si comincia giovedi 21 marzo alle 21.30 con Il giardino dei limoni, pellicola attualissima sull'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Aspettando la serata del 23 marzo intitolata Gaza Calling.

A seguire la rassegna Cinema Transfemminista, un giovedì al mese dal 28 marzo sempre alle 21.

In queste pellicole varie registe e sceneggiatrici mettono al centro l'autodeterminazione, tema centrale nel transfemminismo. Dove le protagoniste pretendono lo spazio che meritano all'interno della trama fuori da dinamiche sessiste o sessualizzanti, che purtroppo sono ancora comuni nel settore cinematografico.

PROGRAMMA:

Giovedì 28 marzo ore - A girl walks alone at night (2014) di Ana Lily Amirpour

Nella decadente città iraniana di Bad City (una distopica Iran degli anni 50) si aggira una vampira appassionata di skateboard. L'ira della giovane creatura sanguinaria si scaglia contro gli uomini che non rispettano le donne.

Giovedì 4 aprile ore 21 – Promising young woman (2020) di Emerald Fennell

Carrie, Una giovane donna, traumatizzata da un tragico evento del suo passato, cerca vendetta punendo gli uomini che la molestano e chiunque abbia avuto un ruolo silente nel suo trauma passato.

Giovedì 2 maggio ore 21 – Orlando (1992) di Sally Potter con Tilda Swinton

Tratto dal libro di Virginia Woolf. Orlando vive attraverso quattro secoli e sperimenta sulla propria pelle un'esistenza senza età né genere, incarnando lo spirito del tempo.