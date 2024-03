Il consiglio regionale ricorda Daniela Bastiani, dipendente morta per una malattia

Un lungo applauso ha ricordato Daniela Bastiani, dipendente del Consiglio regionale della Toscana, scomparsa improvvisamente per una malattia. “È stata una donna di grande umanità, una persona speciale, appassionata, estremamente preparata e responsabile. Un punto di riferimento per noi consiglieri e per tutti i colleghi. Lascia una traccia indelebile e la notizia della sua scomparsa, a pochi mesi dalla pensione, ha colto tutti di sorpresa”.

Così il presidente della commissione Bilancio, Giacomo Bugliani, esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore di familiari, amici e colleghi.

“Al di là della preparazione e della disponibilità, mi legava a lei un rapporto consolidato negli anni, improntato all’affetto, alla collaborazione, alla solidarietà e all’umanità. Sentimenti che spesso nelle relazioni sociali, e più ancora in politica, mancano” osserva ancora Bugliani.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale