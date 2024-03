Il ringraziamento di una cittadina alla polizia e a tutti i papà: la Questura pubblica le sue parole

“Vorrei esprimere ancora una volta i miei più sentiti ringraziamenti e gratitudine ai vostri colleghi in servizio a Firenze sabato sera, in particolare al collega con cui ho parlato per richiedere aiuto chiamando il 112 Nue alle ore 23:10 circa per la sua cordialità e pazienza, così come i due colleghi: un giovane poliziotto e una giovane poliziotta che sono arrivati con una volante presso il mio condominio. E grazie a tutti voi che portate il nome di questo meraviglioso Santo e a tutti i papà della Polizia di Stato. San Giuseppe protegga tutti voi i vostri cari le vostre famiglie e soprattutto il vostro difficile lavoro”

Con queste parole, in occasione della festa del papà, una cittadina ha voluto esprimere il proprio calore e la propria gratitudine nei confronti dei poliziotti della Questura di Firenze e del loro operato. La Questura ha pubblicato le parole della cittadina sui suoi profili social e ha colto l'occasione "per rivolgere a tutti i papá della Polizia di Stato i migliori auguri e lo facciamo con il sorriso di un nostro collega che, come si evince dallo scatto, è un papà eccezionale".