Impara le tecniche base di Primo Soccorso con la Misericordia di Empoli

A partire da martedì 9 aprile 2024 la Misericordia di Empoli darà il via a un nuovo corso gratuito per soccorritori, Livello Base Sanitario. Si tratta di 15 incontri in programma ogni martedì e giovedì, dalle 21.15 alle 23.15, nella sede di via Cavour 32 a Empoli.

Le lezioni, condotte da formatori sanitari, hanno l’obiettivo di diffondere tra la cittadinanza le competenze base di primo soccorso, necessarie per intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di una emergenza sanitaria. Ognuno di noi potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni critiche impreviste in cui è richiesto un intervento immediato. Per questo, conoscere strumenti semplici e pratici, ma fondamentali, diventa significativo per evitare il peggioramento della situazione.

Oltre alle tecniche di primo soccorso saranno approfondite varie tematiche, comprese le principali procedure di intervento e l’utilizzo anche di strumenti salvavita come il defibrillatore: un dispositivo dal valore salva-vita, che consente il ripristino del normale ritmo cardiaco. I partecipanti al corso di Livello Base Sanitario otterranno l'abilitazione all'uso del defibrillatore (DAE), una competenza che può veramente fare la differenza in caso di arresto cardiaco. La sempre maggiore diffusione di questo strumento nei locali pubblici e nei luoghi di lavori è preziosa per fare interventi tempestivi, ma allo stesso tempo c’è necessita di personale formato capace di utilizzarlo.

Partecipare al corso offre inoltre la possibilità di diventare un volontario soccorritore, un’esperienza unica che consente di mettere le proprie capacità e competenze al servizio degli altri, intervenendo in situazioni critiche e contribuendo ai servizi sanitari della Misericordia di Empoli.

“Partecipare al corso - sottolinea Stefano Santini della Misericordia di Empoli- è un’opportunità per tutti coloro che vogliono acquisire delle competenze per districarsi e sapere come comportarsi in caso di primo soccorso sanitario. Si tratta di un corso importante a cui come Misericordia teniamo molto, perché ci permette di formare tanti giovani che scelgono di mettersi al servizio degli altri e diventare anche volontario soccorritore. Una linfa fondamentale per la nostra arciconfraternita. Durante gli incontri cercheremo di trasmettere non solo le nostre conoscenze ed esperienze, ma in modo particolare la nostra energia e motivazione, con l’obiettivo di far conoscere il mondo Misericordia, un bene della città e di tutti. Riteniamo fondamentale trasmettere l’importanza di donare qualche ora del proprio tempo, la gratificazione che viene da un sorriso di ringraziamento non ha misura”.

Il corso di Livello Base Sanitario è aperto a tutte e tutti, basta aver compiuto i 16 anni, e non è richiesta alcuna esperienza precedente nel settore, inoltre è completamente gratuito e permette il conseguimento della certificazione di soccorritore esecutore BLS.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile rivolgersi a formazione@misericordia.empoli.fi.it, chiamare lo 0571 7255 o accedere direttamente al link https://forms.gle/jiHSbLq4HCrBWF6H8

Corso Livello Base Sanitario - Gratuito

15 lezioni a partire da martedì 9 aprile 2024

ogni martedì e giovedì dalle 21.15 alle 23.15

via Cavour 32 a Empoli

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa