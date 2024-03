In auto con quasi 2 kg di marijuana, a casa quasi 10 kg di altra droga, bomba carta e taser: arrestati a Firenze

Nella serata di sabato, una pattuglia della guardia di finanza di Firenze, nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio attuata nei vari quartieri della città su disposizione della Prefettura, ha proceduto, in zona Novoli, al controllo, di un'auto con a bordo due ragazzi italiani.

Fin dalle prime fasi, i giovani hanno assunto comportamenti sospetti, mostrando ingiustificati segni di agitazione e nervosismo che hanno indotto i finanzieri ad approfondire i controlli.

All’interno del mezzo, infatti, è stato trovato dalle fiamme gialle fiorentine un cartone contenente circa 1,7 chilogrammi di marijuana suddivisa in 14 bustine di cellophane termosaldate. Le successive operazioni di perquisizione eseguite nelle rispettive abitazioni hanno consentito di rinvenire 8,2 chilogrammi di hashish, ulteriori 1,1 kg di marijuana, 300g di cocaina, 6g di Ketamina, 4 bilancini di precisione, di denaro contante per un valore di 16.650,00 euro, una bomba carta di manifattura artigianale, un taser da 98.000 Volt e 13.000 euro suddivisi in banconote risultate palesemente false.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, i due giovani sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione dell’A.G. che ha seguito costantemente l’evolversi degli eventi.

Fonte: Guardia di Finanza di Firenze