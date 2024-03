Intervento di municipale e polizia nel Bosco di Lecceto: smantellati bivacchi per lo spaccio, bonificata area da rifiuti

Nella giornata di venerdì 15 marzo sono iniziate le operazioni di bonifica presso l’area boscata di Lecceto, alla presenza di personale della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Siena. L’intervento è avvenuto a seguito dei numerosi accertamenti, mirati alla vivibilità e al decoro delle zone rurali, eseguiti nella zona dalla Polizia Municipale, congiuntamente alla Squadra Mobile e Volanti della Questura. Oltre a materiale usato per l'uso e consumo di sostanze stupefacenti, sono stati individuati numerosi bivacchi all'interno del bosco, frequentati e utilizzati probabilmente come postazioni di spaccio. La bonifica vede la collaborazione dell'ufficio ambiente del Comune di Siena e degli operatori ecologici di Sei Toscana.

“Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per l’attenzione costante che viene data alla tutela della sicurezza e del decoro urbano – afferma l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale del Comune di Siena Enrico Tucci – come amministrazione comunale continueremo a vigilare in maniera capillare sul nostro territorio e a cercare di eliminare ogni presidio di illegalità, come avvenuto nell’operazione al bosco di Lecceto. La sinergia con la Questura in questo è essenziale: insieme possiamo essere più presenti e più efficienti nel rispondere alle esigenze della nostra comunità”.

“Con quest’operazione – evidenzia l’assessore all’ambiente e al decoro urbano del Comune di Siena Barbara Magi – recuperiamo uno spazio importante per la comunità, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Le aree verdi del nostro Comune sono preziose, vanno tutelate e preservate da utilizzi sbagliati, come quello che hanno evidenziato gli interventi dell’ultimo periodo nel bosco di Lecceto. I ‘polmoni verdi’ di Siena devono essere una risorsa per tutta la città e non un luogo di degrado e illegalità”.

Nelle prossime settimane saranno programmati altri interventi simili atti a scongiurare il perpetuarsi di atti illeciti, in collaborazione anche con associazioni di volontariato e il Club Alpino Italiano di Siena, con lo scopo di promuovere l'educazione alla tutela ambientale.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa