L'Ep d'esordio dei Blue Lotus Wine presentato a Libero Tutti

A Liberi Tutti Live è arrivata la giovanissima band fiorentina nata dall’incontro tra Emma Melozzi, Sofia Manara, Gabriele Galli e Lorenzo Vitali, e prodotta da Lorenzo Pellegrini degli /handlogic. I quattro si incontrano nel 2019 - ancora liceali - in una scuola di musica e vengono notati da Lorenzo Pellegrini (⁄handlogic), che sprona il gruppo a iniziare a suonare e a cercare una propria identità, sotto la sua guida come produttore artistico. Insieme iniziano un percorso su materiale inedito che unisce sonorità soul e elettroniche alle forme del rock alternativo, accostando luminose armonie vocali a tre voci a uno stile di scrittura profondo ed introspettivo. Nel 2022 partecipano al Rock Contest vincendo il premio FSE Giovanisì con il brano "Spectators".

Durante l'intervista ci hanno presentato “22:22", primo singolo dell’EP d’esordio dei Blue Lotus Wine, intitolato Ancient Remedy for Modern Euphoria. Al fianco della band in questo progetto la Shunu Records, giovane etichetta rock europea guidata dall'amore per la grande musica e dedicata al post-rock, post-metal, modern metal, indie rock .Un brano che sfugge a ogni definizione, muovendosi con disinvoltura tra il neo-soul e il jazz-funk, tra sprazzi di elettronica, hip hop e divagazioni progressive-rock. “22:22” suona come una stanza arredata con gusto, da abitare con la propria interiorità mentre fuori impazza un mondo irrequieto e contraddittorio, in cui non ci riconosciamo più. Un’isola felice, un lucente spazio di serenità, dove incontrare suoni e parole accoglienti. “Rivediamo spesso il numero 22:22 ma per questo non ci riteniamo persone scaramantiche. Ormai gli abbiamo attribuito un ricordo, lo consideriamo come un promemoria. 22:22 è stata scritta in un momento di confusione interiore, è arrivata un po' all'improvviso, e tutt'oggi ci ricorda che cercare la nostra armonia va fatto con decisione.”

I Blue Lotus Wine sono:

Emma Melozzi - voce, synth

Sofia Manara - voce, chitarra

Gabriele Galli - chitarra, basso, backing vocals

Lorenzo Vitali - batteria, voci

Ruggero Degli Innocenti - basso