Calcio e istituzioni piangono Joe Barone: "Passione e impegno per i viola"

Joe Barone è scomparso a 58 anni. Sono tante le persone del mondo del calcio, e non solo, che hanno deciso di dedicare un pensiero al dg della Fiorentina, morto dopo il malore accusato prima del match con l'Atalanta, poi rinviato. Di seguito tutte le reazioni.

Nardella: "Pieni di dolore"

"Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola". Lo afferma il sindaco Dario Nardella alla notizia della morte di Joe Barone.

“Da domenica, dalla notizia del malore che ha colpito Joe Barone, siamo rimasti tutti col fiato sospeso, tra speranza e preoccupazione - continua il sindaco -. Ho sempre apprezzato la passione e l’impegno con cui Joe Barone ha guidato la ACF Fiorentina da direttore generale, sempre a viso aperto. Un combattente, fiero delle sue origini e innamorato di Firenze, sincero e schietto nel dire le cose, nei momenti belli come in quelli difficili”.

“Insieme all’amministrazione comunale di Firenze, con la città che rappresentiamo, ci stringiamo alla famiglia Barone, alla moglie Camilla, ai figli, con un pensiero particolarmente affettuoso al nipotino Giuseppe Tommaso, di cui Joe mi parlava sempre con gli occhi pieni di luce e di gioia - conclude Nardella -. Ci uniamo nel dolore alla famiglia Commisso, ai tifosi viola e a tutta la società ACF Fiorentina, dirigenti, dipendenti e calciatori".

Barnini: "Addolorata"

“Sono colpita e addolorata dalla notizia della morte di Joe Barone”. Queste le parole della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, appreso della scomparsa del dg dell’Acf Fiorentina, Joe Barone.

“Avevo avuto modo di conoscerlo nei mesi scorsi per la discussione sullo stadio con un confronto sempre schietto da parte mia e rispettoso da parte sua - ricorda la sindaca Barnini - Le condoglianze più sincere alla sua famiglia e anche alla famiglia acquisita della Fiorentina a cui si è dedicato con energia e passione”.

Mazzeo: "Perso un uomo appassionato"

“Con la scomparsa di Joe Barone il calcio italiano, la Fiorentina e tutta Firenze perdono un uomo appassionato e un punto di riferimento che ha senza dubbio segnato la storia recente della società viola. Alla sua famiglia, al presidente viola Rocco Commisso e a tutta l'ACF Fiorentina rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia personale e del Consiglio regionale della Toscana”.

Così il presidente, Antonio Mazzeo, appresa la notizia della scomparsa del direttore generale della Fiorentina venuto a mancare improvvisamente a seguito di un malore.

Dall'Empoli: "Profondamente scossi"

“Siamo tutti profondamente scossi da questa terribile perdita – afferma il presidente Fabrizio Corsi – Joe Barone era una persona con cui mi sono spesso consigliato e confrontato, un dirigente leale e corretto. In questo momento di enorme dolore esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia ed alla Fiorentina”.

“Un uomo di sport proiettato nel futuro – lo ricorda la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi -, con cui nel tempo si era creato un rapporto fatto di reciproca stima, prezioso confronto e condivisone di numerose idee. Ci stringiamo in un abbraccio commosso alla famiglia Barone e alla società Fiorentina”.

“Un dirigente con il quale si era da subito creato un feeling importante, un uomo mosso dalla passione oltre che un dirigente leale e determinato – osserva il Direttore Sportivo Pietro Accardi -. In questo dolore per i suoi cari e per la Fiorentina, ci uniamo al cordoglio per questa tragica scomparsa”.

Alla moglie Camilla, ai suoi figli, a tutta la famiglia Barone, al Presidente Commisso e a tutta l’Acf Fiorentina vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società in questo momento di enorme sconforto.

Giani: "Ha dedicato energia al calcio"

“La scomparsa di Joe Barone, mi rattrista profondamente. Ha dedicato tanta energia e passione per il calcio e per la Fiorentina. Un abbraccio forte alla sua famiglia e a tutti i tifosi viola”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani appena avuta la notizia della scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, avvenuta oggi all'ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato da domenica scorsa.

Il cordoglio della Lega di Serie A

La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della Acf Fiorentina per l'improvvisa scomparsa del direttore generale Joe Barone. "Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore - le parole del presidente della Lega di A, Lorenzo Casini - Joe nei suoi anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l'inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto".

Guccione: "Vicino alla famiglia"

"Sono vicino con affetto alla famiglia. Ai suoi cari e ai tanti amici va il mio cordoglio". Lo ha detto l'assessore allo sport Cosimo Guccione commentando la scomparsa del direttore generale di Acf Fiorentina Joe Barone.

"Siamo rimasti profondamente colpiti da questo lutto - ha aggiunto l'assessore allo sport - ci uniamo al dolore della Fiorentina per la perdita di un grande innamorato del calcio e del mondo viola".

Funaro: "Vicina al mondo viola"

"La morte di Joe Barone ci addolora. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e all'ACF Fiorentina. Sono vicina a tutto il mondo Viola". Lo ha detto l'assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro commentando la scomparsa del direttore generale di Acf Fiorentina Joe Barone.

Masi: "Sconvolto"

“Sono rimasto sconvolto dalla scomparsa del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Un dirigente – spiega il consigliere del MoVimento 5 Stelle Lorenzo Masi – che aveva lavorato per il bene della società viola. Un uomo di sport che ha fatto tanto in questo settore, nel quale sono coinvolto quotidianamente. Un abbraccio alla famiglia così provata dalla grave perdita ed a tutto lo staff dirigenziale viola”.

Bundu e Palagi: "Lo salutiamo con rispetto"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune.

"Abbiamo sempre chiarito l'importanza di comprendere la natura delle proprietà dell'ACF Fiorentina e di chi lavora per conto della società. Troppo spesso si confondono i piani tra loro: politico, istituzionale, economico, sociale, sportivo.

In questo momento le piattaforme digitali e la Città si stanno stringendo attorno alla squadra, alla famiglia, alle persone più vicine a Giuseppe Joe Barone.

Ci uniamo al cordoglio espresso dal Presidente del Consiglio comunale, riconoscendo l'impatto di questa notizia sul nostro territorio e salutando con rispetto la simpatia che questa figura ha saputo suscitare negli ultimi anni".

Fossi: "Un grande dispiacere"

“La morte di Joe Barone mi dà grande dispiacere. Se ne va troppo presto una figura a cui mi legava un rapporto nato nei tempi in cui discutevamo del centro sportivo della Fiorentina e dello stadio e proseguito negli anni. A volte vedevamo le cose nello stesso modo, a volte in maniera diversa, ma ci confrontavamo sempre con la schiettezza che lo contraddistingueva, fino al nostro ultimo scambio poco tempo fa. Mancherà a Firenze e alla Fiorentina”. Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, appresa la notizia della morte di Joe Barone.

“L’ho conosciuto come persona di grande competenza, cordiale e aperto al confronto. Con lui tutti si sentivano a proprio agio perché nei rapporti faceva prevalere sempre l’aspetto umano, pur nella determinazione delle sue idee” aggiunge il responsabile sport Andrea Dominijanni.

FdI Firenze: "Commozione"

“Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa del dg della Fiorentina Joe Barone”. Lo esprimono i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai, che aggiungono “la massima vicinanza alla moglie, ai figli, a tutti i familiari e a tutto il mondo della Fiorentina cui era così visceralmente legato”.

Dardano e Felleca: "C'è dolore"

“Siamo addolorate dalla notizia della scomparsa del dg della Fiorentina Joe Barone, da subito con Rocco Commisso punto di riferimento per la squadra e per tutto il mondo che ruota attorno alla Fiorentina. Vogliamo esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza a tutti i familiari, alla squadra e unirci ai tifosi viola in un abbraccio virtuale. Oggi è un giorno triste per tutti noi".

Lo dichiarano la capogruppo di Italia Viva Mimma Dardano e la consigliera Barbara Felleca.

Lega: "Condoglianze"

“A nome mio personale e dei colleghi Massimiliano Baldini, Luciana Bartolini, Marco Casucci, Giovanni Galli e Marco Landi-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari del Dg della Fiorentina Joe Barone per la prematura scomparsa del loro congiunto.” “Parimenti, ci uniamo al dolore dei tifosi viola e della società sportiva che perde, purtroppo, un importante punto di riferimento-prosegue il Consigliere.”

Manfredini: "Una tragedia"

«Non serve aggiungere niente alla tragedia della scomparsa del direttore generale Joe Barone. Averlo conosciuto è stato un valore aggiunto per me, a prescindere del legame per i colori viola. La sua vita finisce nella sua vera nazione, che è l'Italia nonostante il trascorso negli Stati Uniti. Ci lascia nel giorno della festa del papà, lui che papà lo è, di cinque splendidi figli. A loro e alla moglie va un forte abbraccio da parte mia e tutto il movimento Centro», è quanto afferma Fabrizio Manfredini, ex direttore di Italia 7 e leader del movimento Centro, che si stringe al dolore della famiglia per la perdita dell'amico Joe Barone.

De Blasi: "Ci mancherai"

“Apprendo con dolore e tristezza della morte di Joe Barone, l'ultimo DG della Fiorentina che ha restituito alla squadra Viola riconoscimenti anche internazionali. Voglio esprimere tutta la vicinanza e le mie sincere condoglianze alla famiglia, alla squadra e a tutto lo staff. Joe ci mancherai!”.

Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi.

Betori: "Vicinanza alla famiglia"

Questo il pensiero dell'Arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

"Addolorato esprimo la mia vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Joe Barone, che ho accompagnato con la preghiera in questi giorni di malattia, e ora affido al Signore. Con tutta la diocesi partecipo al dolore dell'ACF Fiorentina, del presidente Rocco Commisso, della dirigenza, e di tutta la squadra. In questi anni ho avuto varie occasioni di incontro con Joe Barone, fra le ultime quella per l'inaugurazione del Viola Park e per la consacrazione della Cappella all'interno del centro sportivo, ho potuto apprezzare la passione nel suo lavoro, la sua dedizione per la città, e la testimonianza del valore dell'amicizia e della funzione educativa dello sport".

Torselli: "Giornata triste"

“E’ una giornata davvero triste per la Fiorentina e tutto il mondo del calcio per la prematura scomparsa di Joe Barone. Ho avuto modo di incontrarlo in diverse occasioni, con me è sempre stato gentile, disponibile e dalla battuta pronta. La Fiorentina perde il direttore sportivo, mentre Firenze perde un personaggio istrionico e unico. Da tifoso, non dimenticherò mai i suoi “comizi” sul camioncino sotto lo stadio e i suoi giri di campo tra i cori della Fiesole: “Joe! Barone Joe!”. In troppo poco tempo, Barone ha comunque lasciato un segno indelebile nella nostra città” lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

Forza Italia Toscana piange Barone

"A nome mio personale e della comunità politica di Forza Italia Toscana, esprimo il dolore per la scomparsa di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina ha svolto fino all'ultimo il suo ruolo con un impegno e una passione ammirevoli, che resteranno d'esempio per tutti i fiorentini. Ci mancheranno queste sue qualità, il suo temperamento diretto ed entusiasta, la sua visione del calcio e della città". Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella. "La Firenze sportiva gli deve moltissimo", aggiunge Stella, che esprime "condoglianze sentite ai familiari di Barone e all'Acf Fiorentina".

Cdx Metrocittà: "Profonda tristezza"

"Esprimiamo profondo cordoglio e tristezza per la scomparsa di Barone, grande dirigente della Fiorentina e figura che ha saputo scaldare il cuore di tanti tifosi, è un momento di lutto per tutta la città e per il mondo dello sport. Condoglianze alla famiglia" dicono i consiglieri di Centrodestra Alessandro Scipioni, Cecilia Cappelletti, Alessandra Gallego e Claudio Gemelli.

Armentano: "Cordoglio dalla Metrocittà"

"La Città Metropolitana - spiega Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport - ricorda con affetto Joe Barone ed è addolorata per la sua scomparsa. Ha partecipato con simpatia e convinzione ad iniziative dell'ente, come il progetto Fair Play per un sano agonismo e un tifo corretto e leale".

Milani: "Profondamente addolorato"

“Mi addolora profondamente la scomparsa del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Da quando abbiamo saputo della notizia del malore – spiega il presidente del consiglio comunale Luca Milani – abbiamo vissuto ore di speranza e di preoccupazione. Anche nel corso del Consiglio comunale di ieri abbiamo espresso vicinanza alla famiglia ed a tutta la Fiorentina. Barone era nato a Pozzallo, come Giorgio La Pira e come il sindaco “santo” ha dimostrato di essere un grande amante della nostra città. Adesso ci stringiamo tutti alla famiglia, alla moglie Camilla, ai figli Gabriella, Pietro, Salvatore e Giuseppe ed al nipotino Giuseppe Tommaso. A nome di tutto il Consiglio comunale – conclude il presidente Luca Milani – va il mio cordoglio per la grave perdita”.

Asciuti: "Tristezza"

“Apprendo con tristezza della scomparsa del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Desidero esprimere la mia vicinanza alla famiglia – spiega il consigliere del gruppo misto – Indipendenza Andrea Asciuti – così provata dalla grave perdita. Sentite condoglianze anche a tutto lo staff della società viola”.

Le condoglianze di Baroncini

“Voglio esprimere a nome mio e dell’intera Lega Toscana, le più sentite condoglianze ai congiunti di Joe Barone, Dg della Fiorentina, prematuramente scomparso-afferma Luca Baroncini, Segretario regionale leghista.” “Il nostro pensiero, va anche a tutti i tifosi viola ed alla società sportiva. Un abbraccio anche al Presidente Rocco Commisso che perde, oltre ad un fidato e prezioso braccio destro, pure un fraterno amico-conclude il rappresentante della Lega.”

Renzi: "Amico vero"

"Ciao Joe. Sei stato un amico vero". Così il leader Iv Matteo Renzi su X esprimendo cordoglio per la morte di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

Bigazzi: "Manager grintoso"

“Perdiamo un uomo appassionato che è stato volto e anima della nostra attuale Fiorentina, ma Firenze perde anche un manager capace e grintoso. Senza la sua tenacia e determinazione la città non avrebbe avuto il Viola Park che, non dimentichiamo è un prestigioso investimento internazionale”. Così il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Maurizio Bigazzi ricorda il direttore generale della Fiorentina Joe Barone scomparso oggi.

Mazzetti: "Sport italiano in lutto"

"Oggi tutto lo sport italiano è in lutto: perdiamo un ottimo dirigente sportivo, un uomo appassionato, disponibile, concreto e, proprio per questo, ciò che ha seminato darà frutti, per il bene della sua amata Fiorentina e di tutto il movimento italiano. Alla famiglia, alla società, al Presidente Rocco Commisso la mia più completa vicinanza".

Lo scrive Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.