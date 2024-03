Riportiamo colore a Empoli: per la presentazione di Masi sindaco nulla è lasciato al caso

Riportiamo colore in città: si chiama così l'evento inaugurale del comitato di Leonardo Masi, consigliere comunale della sinistra-sinistra che si candida a sindaco per le elezioni di giugno. L'evento si terrà il 27 marzo alle 21.20 al cinema teatro Excelsior. Una location che 'parla' da sola: è nota la contrarietà al progetto Pd che condurrà al nuovo teatro Il Ferruccio, quando alcuni cittadini invece preferirebbero l'acquisizione e il consolidamento del cinema teatro di via Ridolfi. Anche la locandina parla da sola, con una serata in grigio in via Cavour, di fronte all'edificio abbandonato dove insegnavano le suore Giuseppine fino a pochi anni fa.

Infine in basso a destra i tre loghi che presumibilmente saranno presenti nella scheda elettorale in sostegno a Masi: Movimento 5 Stelle 2050, Buongiorno Empoli e Siamo Empoli. Quest'ultima è un ritorno alle scene dopo anni. La sigla Siamo Empoli era nata in sostegno a Filippo Torrigiani all'epoca delle primarie Pd contro Brenda Barnini, più di 10 anni fa. Il ritorno di questa sigla fa presupporre (e la presenza in video e appuntamenti elettorali lo rende più che un'ipotesi) un ritorno importante sulle scene locali proprio di Torrigiani, che negli ultimi anni si era fatto notare con un importante ruolo da consulente per la Commissione nazionale Antimafia e come scrittore. Torrigiani è stato in passato Consigliere comunale e assessore nell'ultima giunta di Luciana Cappelli.