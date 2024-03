San Miniato Basso, chiusi per lavori biblioteca e archivio

La biblioteca e l'archivio di deposito di via De Amicis a San Miniato Basso sono chiusi al pubblico per alcuni lavori di adeguamento."Si tratta di un intervento di modernizzazione che prevede la digitalizzazione dell'intero archivio di deposito, un'operazione che, per essere svolta, ha bisogno della chiusura al pubblico. Anche la biblioteca di San Miniato Basso resterà chiusa, per consentire l'importante movimentazione dei materiali - spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Ci siamo quindi organizzati con i nostri uffici affinché l'attività di questi spazi sia ugualmente garantita, ma con modalità diverse".

Da lunedì 25 marzo l'attività riprenderà ma per quanto riguarda la consultazione di pratiche o visure all'archivio di deposito, sarà possibile prendere un appuntamento inviando una mail a archivio.deposito@comune.san-miniato.pi.it e verranno consultate allo sportello unico edilizia urbanistica (in via Vittime del Duomo, 11 a San Miniato), mentre per la consultazione o il prestito di libri sarà possibile scrivere a prestito@comune.san-miniato.pi.it oppure chiamare il numero 0571 406710, facendo riferimento alle altre due sedi (biblioteca "Luzi" ai Loggiati di San Domenico a San Miniato e la biblioteca di Ponte a Egola in piazza Rossa).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa