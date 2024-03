Stefania Craxi e Marco Stella a Empoli per Campinoti sindaco e pranzo elettorale

Giovedì 21 Marzo alle 12 al locale Flower di via Ricasoli, 6, a Empoli si terrà una conferenza stampa con eletti e dirigenti locali dei partiti di coalizione di Centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi Moderati) e con la partecipazione eccezionale della senatrice Stefania Craxi e del capogruppo in Consiglio regionale per Forza Italia Marco Stella.

A seguire, sarà organizzato un pranzo, con inizio alle 13:30 circa, al ristorante "Trattoria da Cioffi" (via Val d'Orme n° 383, Empoli). L'evento, sostegno della candidatura a sindaco di Empoli di Simone Campinoti, sarà aperto a tutti tramite prenotazione obbligatoria entro la sera di mercoledì 20 marzo via messaggio Whatsapp al numero 346/7168724.

L'occasione di questo incontro sarà preziosa perché permetterà alla cittadinanza di scambiare idee e proporre progetti per la realizzazione di una Empoli del Fare.