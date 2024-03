La storia del teatro a Empoli protagonista dei Quaderni d'Archivio

Presentazione del numero della rivista “Quaderni d’Archivio” dal titolo “Il teatro a Empoli. Luoghi di svago e socializzazione dal '600 all'Età contemporanea”

Tutto pronto per la presentazione dell’ultimo numero della rivista Quaderni d’Archivio, nata nel 2011 e presto divenuta punto di riferimento per gli studi storici sul territorio empolese. La rivista, edita dall’Associazione Amici dell’Archivio storico, presenta in questo corposo volume numero tredici un tema monografico di grande interesse e attualità, evidenziato subito dal titolo: “Il teatro a Empoli. Luoghi di svago e socializzazione dal '600 all'Età contemporanea”; in questa parte sono presenti i saggi di Vanna Arrighi sulle “Fonti inedite per la storia dell’antico teatro di Empoli”; di Giuseppina Carla Romby, sul tema “Il teatro di Empoli, vicende costruttive e caratteri architettonici”; di Vittoria Del Carlo e Chiara Papalini, sulla “Legislazione sui teatri nella Toscana granducale”; di Elisa Boldrini, “L’Accademia del gioco”; di Antonella Bertini, “Il “Salvini” non era soltanto un teatro”; di Paolo Santini, “Il Teatro a Empoli dal dopoguerra a oggi”; di Silvano Salvadori, “Il teatro a Empoli. Storia, aneddoti, personaggi ed altro ancora”; di Lorenzo Ancillotti, “Musica a Empoli nel segno del Busoni: dal festival del 1958 al teatro Il Ferruccio”; di Stefania Terreni, “Teatri minori a Empoli tra Ottocento e Novecento”; di Vanna Arrighi e Stefania Terreni, “Per una cronologia degli spettacoli teatrali a Empoli dal XVIII al XX secolo” e di Enrico Tofanelli, “Ultime novità sul Teatro Salvini: indizi nascosti”.

Nella seconda sezione del volume, trovano spazio gli interessanti saggi ancora di Vanna Arrighi, “Empoli nelle pandemie dal 1522 al 1530”; di Marco Frati, “Da villa a fattoria, da ginnasio a commissariato. Un secolo di vita di una palazzina eclettica a Empoli”; di Stefano Romagnoli, “Sai che zizzole!”. Il difficile rapporto fra istituzioni e ceti popolari a Empoli all’inizio del ‘900. Un numero ricchissimo, stampato in collaborazione con il comune, che presenta, come di consueto, solo ricerche d’archivio inedite. All’evento interverrà la sindaca di Empoli Brenda Barnini e il volume sarà presentato da Giovanni Vitali, responsabile della promozione culturale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il volume sarà presentato Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 17.30, nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani, con ingresso da via Cavour (ingresso della Biblioteca comunale).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa