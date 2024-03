Vinicio Berti e Mario Nuti, a San Miniato un amostra sui due artisti fiorentini

Vinicio Berti e Mario Nuti. Due importanti artisti fiorentini che hanno contribuito allo sviluppo dell'astrattismo classico nel panorama artistico italiano. Sabato 23 marzo dalle ore 17:00 nel nuovo spazio in via G. Marconi, 6 a San Miniato Basso (PI) in occasione della mostra dedicata alle due importanti figure artistiche. Ingresso libero