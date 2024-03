A teatro per i ragazzi di Cerbaiola: il duo Beni-Giuntini in scena a Empoli

Una serata per i ragazzi di Cerbaiola ma anche una serata dedicata alle donne. Questo l'appuntamento benefico in programma venerdì 22 marzo, alle ore 21, al Teatro il Momento di Empoli con lo spettacolo "Diritti o rovesci ma pari!". Protagoniste sul palco Katia Beni e Benedetta Giuntini, in uno spettacolo esilarante e allo stesso tempo di riflessione su pari opportunità, stereotipi di genere e diritti violati. Ingresso della serata 15 euro: il ricavato servirà a sostenere i ragazzi del centro diurno di Cerbaiola.