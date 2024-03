Acqua tra alluvioni e siccità: al convegno di Empoli protocollo d'intesa sulla ex cava di Arnovecchio

Un momento di approfondimento sul tema della risorsa idrica, con il coinvolgimento delle scuole. È quello in programma venerdì 22 marzo 2024 nella sala conferenze de La Vela Margherita Hack in via Magolo 32, a Empoli. L'iniziativa dal titolo "Acqua: tra alluvioni e siccità - Esperienze, competenze, istituzioni a dialogo", è promossa dal Comune di Empoli e dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e prenderà il via alle ore 10, con ingresso libero, per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con lo scopo di ricordare a tutte e tutti il valore dell'acqua per la sopravvivenza sul nostro pianeta. Nel corso dell'evento, il Comune di Empoli e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sigleranno il protocollo d'intesa per la valorizzazione del relitto di cava di estrazione di inerti posto in località Arnovecchio e conosciuto come ex cava Manni.

"Siamo acqua, l'acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita e dunque non possiamo smettere di studiare ed elaborare sistemi e modi per gestire questa risorsa, la più importante, nel migliore dei modi possibili - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Questa mattinata di approfondimento è una iniziativa che rientra nel cartellone di eventi "Due stagioni per l'ambiente", al quale abbiamo dato vita, come assessorato all'Ambiente, con l'obiettivo di farlo diventare un appuntamento fisso. E quindi come non dedicare una iniziativa alla Giornata mondiale dell'acqua in questo contesto? Sono previsti interventi di altissimo livello e la firma di un protocollo innovativo, azioni che dimostrano ancora una volta il nostro impegno e la volontà di andare avanti e lavorare per porre l'attenzione su questi temi nella maniera giusta, scientifica, coinvolgendo in questo caso tutti i soggetti che hanno a che fare con questa risorsa".

“Con questa iniziativa diamo un senso specifico alla Giornata Mondiale dell’Acqua, facendo rete tra tanti soggetti diversi e declinando il tema nelle sue molteplici sfaccettature – spiega Marco Bottino, Presidente del Consorzio di Bonifica - Gli argomenti trattati fanno riferimento concreto ad un territorio su cui il lavoro del Consorzio di Bonifica è particolarmente centrale sia per la difesa dagli effetti dei cambiamenti climatici sia per l’avvio di una nuova rete irrigua a vantaggio dell’agricoltura”.

IL PROGRAMMA - Dopo i saluti e l'introduzione della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e di Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la mattinata presenterà una serie di focus dedicati all'acqua, con interventi di esperti e rappresentanti delle istituzioni, alla presenza degli studenti delle scuole superiori del territorio. Si parlerà in particolare di "Acqua, cambiamenti climatici e rischio idrogeologico" con Iacopo Manetti, ingegnere direttore generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, con Bernardo Mazzanti, dirigente settore Protezione civile Regione Toscana, Monica Salvadori, geologa del servizio Protezione civile del Comune di Empoli e di Alessandro Annunziati, ingegnere dirigente del settore Gestione del territorio del Comune di Empoli. Spazio quindi al tema "Acqua, risorsa irrigua non solo per l'agricoltura", con gli interventi di Francesco Piragino, ingegnere dell'area Progettazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, e di rappresentanti delle associazioni di categoria, e al tema "Acqua, ambiente, biodiversità" sul quale prenderanno la parola Federico Gasperini, direttore di Legambiente Toscana, Oana Catalina Moldoveanu e Martino Maggioni del dipartimento di biologia dell'Università di Firenze e Daniela Miccolis del servizio Ambiente del Comune di Empoli. L'ultimo approfondimento sarà incentrato su "Acqua e partecipazione: i contratti di fiume", con Lorenzo Nesi, coordinatore del CdF Pesa e rappresentanti del CdF Elsa.

IL PROTOCOLLO D'INTESA - Oggetto del Protocollo è la redazione di attività di studio, ricerca e progettazione per la salvaguardia e la valorizzazione del corpo idrico artificiale denominato “ex cava Manni”. In particolare le parti si impegnano a identificare e promuovere tutti i possibili utilizzi, anche promiscui quali a esempio l’uso irriguo - su cui il Consorzio di Bonifica ha già avviato una progettazione - come cassa di espansione per i sistemi di drenaggio contermini, per la produzione di energie rinnovabili anche connesse all’utilizzo irriguo e quant’altro derivasse da specifici studi o potenzialità ad oggi non ancora identificate.

DUE STAGIONI PER L'AMBIENTE - L’iniziativa in programma a La Vela Margherita Hack rientra nel cartellone "Due Stagioni per l’Ambiente", che vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese, quali associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa