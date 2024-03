Cadavere in hotel abbandonato, si indaga per omicidio: ferite all'addome, disposta autopsia

Un uomo di circa trent'anni è stato trovato morto ieri in un hotel abbandonato a Montecatini Terme. Le autorità sospettano omicidio a causa delle ferite segnalate dal medico legale durante l'ispezione del corpo. L'autopsia è stata disposta per domani al fine di determinare la causa e il momento della morte. Non sono state trovate armi sul luogo. L'Hotel Impero, chiuso da anni, è diventato un rifugio per persone senza dimora, trovato in condizioni igienico-sanitarie precarie. L'uomo, di probabile origine nordafricana e senza documenti, è stato scoperto da operai incaricati di sigillare gli ingressi dell'hotel. Questo non è il primo episodio di cronaca che coinvolge l'albergo, dato che precedentemente era stato teatro di un tentativo di stupro.