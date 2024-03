Celebrazioni 80°anniversario della Liberazione a Vinci, Scipioni: "I valori della Resistenza sono di tutti"

I valori della resistenza, sono i valori di tutti gli italiani. Come opposizione riconosciamo l'importanza dell'iniziativa per la memoria attiva ad 80 anni dalla liberazione a Vinci, con una serie di incontri tematici. Garantiremo la presenza di una rappresentanza di consiglieri ad ogni evento in programma, per dare il nostro piano supporto alla riuscita..

La memoria storica dei tragici fatti seguiti all'armistizio dell'8 settembre ed i valori che hanno permesso la nascita della nostra Repubblica sono alla base della coscienza civile nazionale, e debbono essere tramandati alle nuove generazioni affinché i giovani sappiano e soprattutto non ripetano gli sbagli e le atrocità che ne conseguirono. Affinché i nostri figli continuino a portare avanti i valori della nostra carta costituzionale,abbiamo il dovere di difendere la memoria della resistenza, non come la bandiera di una parte contro l'altra, di alcuni italiani contro altri italiani, ma bensì come la base di partenza per una grande alba di democrazia, tolleranza e riconciliazione democratica nella quale ci possiamo riconoscere tutti quanti come italiani.

Oggi quei valori sono rispettati da tutte le forze rappresentate in Parlamento debbono restare il nostro faro anche per l'avvenire.

Dobbiamo guardare al coraggio degli uomini e delle donne che hanno donato a tutti noi la libertà e non dimenticare mai di rendere omaggio alla memoria di chi purtroppo peri durante quei tragici giorni.

La liberazione è la festa di tutti gli italiani, ed il tricolore deve rappresentare solennemente quel giorno, come unico vessillo unificante di tutte le energie positive del paese.

Le divisioni di parte hanno negli anni fatto molto male e delegittimato la grandezza solenne soprattutto nelle celebrazioni nazionali. Siamo felici di poter dire che a Vinci queste divisioni non ci sono, perché nelle forze politiche rappresentate in consiglio ha sempre prevalso la capacità si sintetizzare, di mettere da parte qualunque differenza davanti a quel grande miracolo che il sacrificio di tanti grandi italiani portò a compimento, per permettere a questo paese di tornare libero ed indipendente.

Alessandro Scipioni

Capogruppo dell'Opposizione