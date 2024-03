Daniele Silvestri a San Miniato, l'esclusivo live per Musicastrada

Musicastrada ospita un grande nome della canzone italiana per la sua data a San Miniato. Il 26 luglio sul palco salirà Daniele Silvestri, in una formazione 'essenziale' di soli 3 elementi. A darne notizia è proprio il cantautore romano, attualmente 'di stanza' con numerose date all'Auditorium Parco della Musica di Roma per i 30 anni di carriera.

Lo scorso anno per lo stesso festival un altro cantautore romano, amico e collega di Silvestri, si è esibito sul palco. Si trattava di Niccolò Fabi, con voce e chitarra.

Per il tour estivo de Il Cantastorie recidivo, si avvarrà di Casadilego come spalla. Il concerto, come d'abitudine, sarà al tramonto, dalle 19.45, in piazza del Duomo. I biglietti sono già in vendita da questa parte: https://bit.ly/CantastorieEstate2024