"Dossier statistico immigrazione", a Santa Croce il rapporto 2023 nella settimana contro il razzismo

Terzo appuntamento a Santa Croce per la XX Settimana d'azione contro il razzismo. Venerdì 22 marzo alle ore 18, all'hub multiculturale di largo Bonetti, sarà presentato il “Dossier Statistico Immigrazione 2023”.

All’incontro saranno presenti Francesco Paletti, della Caritas di Pisa e della redazione Dossier Statistico Toscana “L’immigrazione in Toscana”; Gessica Beneforti, segretaria CGIL Toscana; Franco Doni, direttore Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa; Don Armando Zappolini, presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA); Dia Elhadji Amadou, associazione “Cossan”.

Il Dossier Statistico Immigrazione è un rapporto annuale che illustra il panorama migratorio dell’Italia nei suoi più fondamentali ambiti tematici e territoriali attraverso un’analisi ragionata dei dati statistici più aggiornati. Giunto con questa pubblicazione alla sua 33esima edizione annuale consecutiva, il Dossier è sostenuto dall’Otto per mille della Tavola Valdese e dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, oltre che da una molteplicità di strutture pubbliche e private, nazionali e regionali, e raccoglie i contributi di oltre 100 autorevoli studiosi e ricercatori del settore, esprimendo così un ampio pluralismo di vedute, competenze e approcci analitici e operativi.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Associazione Arturo.

Quella di venerdì prossimo sarà la terza iniziativa della settimana d'azione contro il razzismo, che a Santa Croce prende il nome di "DiverCity: azioni e percorsi per la costruzione di una comunità inclusiva e rispettosa delle diversità”, progetto promosso dall'Associazione Arturo in collaborazione con l'Amministrazione comunale e le associazioni iParticipate, Cossan e Teranga.

Il prossimo e ultimo appuntamento in programma è la presentazione del libro Viaggi di sola andata di Davide Demichelis, che si svolgerà sabato 23 marzo alle 17:30, sempre all'hub interculturale di largo Bonetti a Santa Croce.

Il programma completo del progetto DiverCity è disponibile sul blog ArturoNoBorders. Per saperne di più si può visitare anche la pagina Facebook dell’Associazione Arturo.

La settimana d’azione contro il razzismo è un’iniziativa promossa ogni anno in tutta Italia dall’Unar (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) che opera per contrastare e prevenire la discriminazione e il razzismo, promuovendo la cultura dell'integrazione e dell'uguaglianza. L'Unar fornisce supporto alle vittime di discriminazione razziale e lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla diversità e all'inclusione sociale.

L'associazione culturale Arturo è nata nel 1994 con gli scopi di promuovere e valorizzare le culture di ogni "sud" del mondo, favorire l'incontro e l'interazione fra culture diverse, difendere i diritti dell'uomo, promuovere uno sviluppo sostenibile con le risorse umane e ambientali. L'associazione ha sede a Santa Croce sull'Arno ed è attiva in numerosi ambiti. Organizza corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e laboratori di facilitazione linguistica per alunni non italofoni. Svolge servizi di mediazione linguistico-culturale e consulenza legale. Realizza progetti finalizzati all'inclusione dei migranti e delle seconde generazioni. Organizza laboratori di didattica interculturale ed educazione alla cittadinanza. Cura il progetto "Biblioteca interculturale", con una biblioteca specializzata (con sede a Santa Croce sull'Arno) nei temi dell'immigrazione e dell'intercultura, con un patrimonio di oltre 4.500 volumi, che offre servizi di prestito, consultazione, ricerche bibliografiche, prestito interbibliotecario. Promuove attività di sensibilizzazione, socializzazione, promozione dei diritti e realizza progetti di cosviluppo.

Fonte: Associazione Arturo