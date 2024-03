Elezioni, Mantellassi inaugura il comitato elettorale in centro

Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli, sostenuto dalla coalizione che comprende Partito democratico, Azione Calenda e Sinistra Italiana, sabato 23 marzo alle 18 inaugurerà il suo comitato elettorale. La sede è in via Leonardo da Vinci n.3 a Empoli.

«Questo comitato non sarà una vetrina elettorale-dice Mantellassi- vorrei che fosse uno spazio da riempire con le nostre idee e i nostri progetti per Empoli. Un luogo dove incontrarsi, parlare, prendere informazioni e anche attivarsi, chi lo vorrà, per la nostra campagna elettorale. Un altro momento di apertura al territorio, che mette a disposizione di tutti un punto dove poter discutere e risolvere anche dei dubbi, contribuire alla costruzione del programma ed esporre il proprio punto di vista. Invito tutti sabato all’apertura del comitato perché faremo una bella festa».