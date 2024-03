Ex calzaturificio di Cigoli, 10 anni di tempo per realizzare 5 appartamenti

È stata messa a verbale tramite la presenza di un notaio la convenzione per il piano di recupero dell'ex calzaturificio Martini di Cigoli, frazione di San Miniato. Dopo il voto in Consiglio comunale il 20 dicembre in merito al progetto presentato dalle famiglie proprietarie dell'attuale fabbricato, la convenzione stabilisce diritti e doveri assieme all'amministrazione comunale. L'ex calzaturificio, in un'area di 6.300 mq in via Sforza, è dismesso da 12 anni, vantando però una storia che affonda le sue radici fin da fine anni '60.

Non ci sarà un recupero strutturale dell'immobile (ritenuto incongruoper dimensioni e funzioni nonché privo di connotazioni architettoniche di pregio), ma l'integrale demolizione del fabbricato. Al suo posto ci saranno 5 appartamenti terratetto, unifamiliari e bifamiliari.

Il piano di recupero ha validità di 10 anni.

Elia Billero