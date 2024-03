Gaza, 12 ore di musica non stop all'Intifada e raccolta fondi per la Palestina

Non c’è più tempo a disposizione per non fare altro che sostenere in ogni modo possibile la causa dell’oppresso popolo palestinese.

Per questo abbiamo deciso, come CSA intifada e associazione Playground, di organizzare una festa per raccogliere fondi a favore della Palestina. Una festa, per noi che possiamo farla, per ritrovarci tutti insieme, per riconoscerci su dei valori umanitari condivisi e per unire tutte le nostre forze e risorse, affinché si arrivi a un futuro degno di aspirazione per ogni abitante di Gaza e della Palestina tutta.

Sabato 23 marzo, dalle 3PM alle 3AM di domenica 24 marzo, ancora una volta cercheremo di smuovere e compattare le coscienze critiche della nostra città e non solo con un evento eccezionale di 12h non stop di musica live e dj set (in rigoroso ordine alfabetico: Ance, Antonio Adamo Lauria, Bayon, Cipo, Sconsiderata, Diogenes, Electric Souls, Felicienne, Lorenzo Niccolini, Samba Boutique, Wake up in the cosmos, Tommaso Carli – B2B 9000 B2B Pietro), di Buon cibo e con un collegamento diretto con l’attivista di ACS Italia Meri Calvelli.

La serata vedrà la presenza di attivisti di Ya basta! Edi bese! Promotori della campagna Dheisheh Resiste, tesa ad aiutare e sostenere la Resistenza del campo profughi di Dheisheh (15 mila persone vicino a Betlemme), iniziativa dell’Associazione Ya Basta! Edì bese! e della ong ACS Italia. Una campagna che distribuirà pacchi alimentari, creerà un fondo di emergenza per spese legali, mediche e scolastiche e che realizzerà attività di lavoro a sostegno della comunità del campo a favore e promosse dagli stessi profughi palestinesi.

Perché anche con la bellezza della musica, con la salubrità del cibo sostenibile e con le sensibilità aggregate in spazi critici e di dissenso si crea la forza per il cambiamento.

Perché si deve “restare umani”, perché si deve combattere per un futuro migliore per tutt*.

W la Palestina libera!

CSA intifada/COMUNITÀ in Resistenza

associazione Playground