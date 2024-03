Gino Nencioni ha compiuto 100 anni. In occasione del suo speciale compleanno, il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti l’ha incontrato a Stabbia, dove vive, consegnandogli, per l’occasione, una pergamena dove fra altro si legge "come giungere a cento anni voglia dire avere percorso un lungo cammino, essere diventati ricchi di esperienza, saggezza e di tantissimi ricordi da condividere con tutti coloro che gli sono accanto".

Questa mattina Gino Nencioni, nato il 20 marzo 1924 e che da sempre vive nel Comune di Cerreto Guidi, stato festeggiato dalle figlie Sonia e Valeria e dai parenti. È solo un assaggio di una seconda festa che si terrà domenica prossima.

"Sono occasioni belle - ha aggiunto il sindaco portando a Gino Nencioni i saluti dell’Amministrazione comunale e della comunità - formulare gli auguri a un centenario, è già una cosa speciale e lo è doppiamente vedendo l’amore e l’affetto con cui un’intera famiglia gli sta vicino".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa