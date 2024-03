Incendio di autoarticolato con motori di veicoli a Marginone

Incendio di un autoarticolato parcheggiato a lato di un parcheggio pubblico a Marginone, frazione di Altopascio. Sul posto, poco prima delle 5 di notte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca con autobotte e autopompa serbatoio.

Il mezzo trasportava materiale ferroso, tra cui motori di veicoli in disuso. All'arrivo dei vigili del fuoco il semirimorchio era già avvolto dalle fiamme ma è stato comunque possibile separare la motrice, che non ha subito danni. A ore di distanza si è continuato a lavorare per svuotare il materiale incendiato con un 'ragno meccanico'.