Ingegneri crescono a Montelupo: successo alle finali nazionali per le squadre di robotica

Tornati dalla trasferta della finali nazionali a Salerno le squadre di robotica di Montelupo Fiorentino fanno il punto. I due team di giovani ingegneri della scuola Baccio da Montelupo, hanno ben figurato nella competizione.

La squadra dei più giovani di "Attenti al Lupo" ha portato a casa il premio giovani promesse, piazzandosi a metà classifica nella gara del robot-game, mentre la squadra dei più grandi è risultata nella parte alta della classifica.

Entrambe le squadre ringraziano lo sponsor Logistica Delli ed il comune di Montelupo Fiorentino per il sostegno. Molto apprezzato dalle squadre concorrenti, il ricordo che abbiamo portato, un piatto di ceramica dipinto a mano dalla pittrice Sibilla Baldassarre, con il logo della manifestazione. Sperando di poter ripetere questa esperienza, la squadra è in cerca di sponsor per poter continuare il progetto.