Masi: "Bilancio di fine mandato di Barnini costa 36mila euro, spreco di denaro pubblico"

Dichiarazione di Leonardo Masi, candidato sindaco per Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle sulla determina comunale per la comunicazione di fine mandato:

"La trasparenza è un dovere istituzionale per un Comune, oltre che un sano principio di buona amministrazione. Ed è obbligatoria per legge. Ma perché spendere 36.000 euro di denaro pubblico, equivalente al costo annuale di un impiegato comunale, per raccontare agli empolesi quello che si è fatto (il riferimento è alla campagna Empoli come sei, NdR)?

Gli uffici comunali sono assolutamente in grado di redigere un report del loro lavoro, di sistematizzare i dati e di pubblicarli. Il Comune è dotato di un ufficio stampa per rendere noto quello che fa.

Perchè, dunque, affidare all’esterno, per la cifra di 36.000 euro, la rendicontazione di fine mandato? Perchè sperperare il denaro pubblico quando si taglia sulla social card e sugli aiuti ai poveri? E’ difficile non pensare che anche questo atto amministrativo dovuto non sia anche un’azione di campagna elettorale; così come il candidato sindaco del Pd sta facendo campagna elettorale continuando inopportunamente a rivestire il ruolo di presidente del consiglio comunale”.

Fonte: Ufficio Stampa