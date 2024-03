Melodie di Primavera, tornano le Vespe a Castelfiorentino con la bella stagione

Una delle attrazioni più attese sarà sicuramente quella di “Nicola l’impennatore”, che fin da giovanissimo ha iniziato con le prime “impennate” sulla sua Vespa e che oggi gira tutta l’Italia esibendosi in spericolate acrobazie, eseguite con perizia ed esperienza. Ma ci sarà anche modo di ammirare un’ampia selezione di “vespe” e camion d’epoca, moto e fuoristrada, o magari passeggiare tra i banchi del mercato artigianato e floreale per le vie del centro cittadino. Domenica 24 marzo a Castelfiorentino (FI) è festa con “Melodie di Primavera”, evento promosso dall’associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con Confesercenti, il “Vespa Club” di Castelfiorentino e il patrocinio del Comune (negozi aperti).

Una festa che inaugura la bella stagione rivitalizzando le principali piazze del centro di Castelfiorentino con una serie di iniziative rivolte a tutte le età, dagli adulti ai bambini. A partire dalle ore 9.00, in Piazza Gramsci saranno presenti i gonfiabili per far divertire tutti i bambini (sono già stati posizionati, e saranno in funzione fino al 14 aprile) mentre nello spazio esterno della piazza si potranno ammirare moto e camion d’epoca, fuoristrada, e naturalmente decine di “vespe” in tante versioni del passato, dal 1949 in poi. In contemporanea, in Piazza Cavour e via Garibaldi saranno allestiti un mercato floreale e di artigianato, curato da Confesercenti e Promoeventi.

A partire dalle 11.00 è prevista la prima esibizione di “Nicola l’impennatore”, che dopo il successo dello scorso anno si ripresenterà di fronte al pubblico castellano con le sue acrobazie, bissando i suoi “numeri” anche nel pomeriggio. In Piazza Gramsci è infine previsto uno “spazio ristoro”, con il “Chiosco ai Renai” e altri stand.

“Domenica prossima – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – torna la festa che idealmente apre la stagione degli eventi estivi, con numerose attrazioni rivolte a un pubblico ampio e diversificato, dagli appassionati di veicoli e moto d’epoca, ai bambini, agli adulti che semplicemente desiderano fare un po’ di shopping nei negozi, oppure al mercato floreale e di artigianato. Desidero sottolineare il grande impegno del Vespa Club Castelfiorentino e in particolare del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” che ogni volta si spende per portare a Castelfiorentino eventi e iniziative per le famiglie e le persone di tutte le età. Ringrazio anche le associazioni e tutti gli espositori che hanno collaborato alla manifestazione e saranno presenti nel centro cittadino con il loro entusiasmo”.

“E’ il terzo anno che partecipiamo a questa festa – osserva Alessandro Di Masi, presidente del Vespa Club Castelfiorentino – e vedere tante persone che si attivano spontaneamente per far uscire le loro “Vespe” dai garage è una grande soddisfazione, il coronamento di un cammino alimentato dalla passione, personale e per il Club, coordinato da un Consiglio dove ci sono persone fantastiche. Siamo come una famiglia – conclude Di Masi – ed è grazie anche a questo spirito che il Vespa Club Castelfiorentino, che esisteva già negli anni Sessanta, ha raggiunto la cifra di ben centodieci tesserati.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa