Morsa da alcuni cani lungo la Francigena, la denuncia di una lettrice

Brutta esperienza per una lettrice, residente a Spicchio di Vinci, lungo la Via Francigena lo scorso sabato 16 marzo. La sua passeggiata, lungo la Via Elsa nel comune di San Miniato, è stata interrotta da un branco di cani randagi.

"Ho avvistato un gregge di pecore mentre percorrevo la strada e, temendo la presenza di cani da guardia, mi sono avvicinata con cautela. Non vedendo segni di pericolo, ho proseguito ma ho udito abbaiare dietro di me. Voltandomi, ho visto un branco di cani avvicinarsi e circondarmi. Uno di loro mi ha morso alla gamba. Non c'era nessuno nelle vicinanze e ho dovuto chiamare mio marito per aiuto. Anche se il pastore è apparso successivamente, ha negato che i suoi cani fossero responsabili del morso, sostenendo che fossero addestrati solo a difendere il gregge in caso di pericolo".

Trasportata in Pronto Soccorso, le è stato diagnosticato un referto di sette giorni, profilassi antibiotica e un punto di sutura. La donna presenterà denuncia presso la stazione dei Carabinieri locale nei prossimi giorni.

"Spero che venga dato il giusto risalto a quanto mi è accaduto - spiega - poiché non è pensabile che percorrere quel tratto di Via Francigena possa esporre le persone ad un tale pericolo, considerando anche che nel periodo primaverile/estivo da lì passano decine se non centinaia di escursionisti"