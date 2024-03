Oasi Dynamo si apre alle escursioni: a caccia di erbe spontanee e stelle cadenti

Questa primavera Oasi Dynamo, la splendida riserva naturale affiliata al WWF che si estende per oltre 1000 ettari sull’Appennino Pistoiese, apre al pubblico con un ricco calendario di escursioni per tutti i gusti, che proseguiranno fino all’autunno. Da marzo a ottobre 2024 grandi e piccoli, famiglie, appassionati naturalisti ed esperti potranno visitare l’area protetta e prendere parte a pic-nic, “star trekking” in notturna per ammirare le stelle cadenti, giornate dedicate allo yoga in alta montagna, percorsi sulle tracce degli animali selvatici e molti altri appuntamenti, trascorrendo dei momenti indimenticabili nella natura incontaminata.

Si inizia domenica 24 marzo con “La cura degli istanti”, una camminata letteraria in compagnia di Emiliano Cribari, poeta e guida ambientale, che accompagnerà i partecipanti attraverso i sentieri di Oasi Dynamo, insegnando loro ad immergersi nella natura a passo lento, con rispetto e nel segno dell’ascolto di sé e degli altri. Attraverso la lettura di alcuni estratti del suo libro “La cura della pioggia”, Emiliano trasmetterà l’importanza di abbracciare anche quegli elementi che normalmente viviamo come un ostacolo, come la pioggia quando ci sorprende nei boschi. Lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, si prosegue con un trekking leggero e piacevole, che permetterà di apprezzare a pieno i profili delle montagne e il meraviglioso panorama, prima di stendere la coperta e godersi un ottimo pic-nic in relax, sotto il sole tiepido della primavera.

Ma Oasi Dynamo è attenta anche alle ricorrenze importanti e per questo domenica 21 aprile, alla vigilia della Giornata della Terra – in cui si celebra la salvaguardia e la tutela del nostro Pianeta – presenta “Earth day: il giorno della terra”, un’escursione speciale all’interno della riserva, che sarà anche un momento di riflessione sulle problematiche che minacciano l’ambiente: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, lo stato attuale degli ecosistemi, l’incombente estinzione di numerose specie e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Con l’aiuto delle guide ambientali, ciascuno potrà diventare più consapevole di tutto questo, della necessità di agire per costruire un futuro più verde. Domenica 12 maggio, invece, una giornata dedicata a tutte le mamme nel giorno della loro festa: un percorso adatto a tutti, anche ai bambini, nel cuore di alcuni dei sentieri più belli dell'oasi, dove con un po' di fortuna sarà possibile avvistare anche qualche animale. In un’occasione così speciale, tutte le mamme saranno ospiti di Oasi Dynamo e parteciperanno gratuitamente!

Non mancano gli appuntamenti dedicati all’esplorazione delle innumerevoli specie floristiche e faunistiche che popolano la riserva. Domenica 5 maggio tutti a caccia delle erbe spontanee che crescono lungo i sentieri di Oasi Dynamo: nell’escursione “I rimedi della nonna – le piante spontanee e i loro usi”, i presenti impareranno a riconoscere le erbe selvatiche come il sambuco, il tarassaco e la piantaggine, e ad utilizzarle nella vita quotidiana grazie alle loro virtù curative e nutrizionali, proprio come facevano le nostre nonne. Un’opportunità unica per far tesoro di usi antichi, rimedi efficaci che il mondo attuale sta pian piano dimenticando. Domenica 2 giugno, invece, gli amanti del lupo potranno percorrere i sentieri battuti da questa specie elusiva, una delle più affascinanti dell’oasi, mentre il 21 luglio sarà possibile seguire le tracce degli altri animali che frequentano l’area, cercando di comprenderne le abitudini riconoscendo le loro orme e altri segni di presenza. Il 28 settembre “Alla ricerca del cervo: escursione al bramito”, in notturna, permetterà di ascoltare il potente richiamo di uno dei più maestosi mammiferi del bosco, proprio nel periodo del corteggiamento.

Per i più romantici, sabato 3 agosto è in programma “Star trekking: alla ricerca delle stelle cadenti”, un percorso serale in quota per ammirare le stelle lontani dall’inquinamento luminoso e affidare loro tutti i desideri più profondi. Ancora, due giornate di “Yoga in oasi”, il 26 maggio e il 16 giugno, e un’esplorazione guidata dal fotografo professionista Gianluca Gavazzi per apprendere le basi e conoscere i segreti della fotografia naturalistica. Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto l’escursione “In cammino tra storia e natura” sarà invece dedicata alla scoperta della storia e delle tradizioni della Montagna Pistoiese. Passando dai suoi borghi antichi – che portano toponimi curiosi e apparentemente inspiegabili, come Calamecca, Cecafumo e Prunetta – si arriverà a visitare i bunker della linea gotica attivi nel biennio 1944-1945 e si proverà persino a fare il formaggio con le mucche di Oasi Dynamo. Il tutto corredato da un confortevole pernottamento in tenda, cena, fuoco di bivacco e racconti stellari. Il ciclo di incontri si chiuderà domenica 13 ottobre con una giornata di trekking tra i castagni, sullo sfondo dei colori autunnali del bosco.

La prenotazione è obbligatoria, all’indirizzo info@oasidynamo.org o al numero 375 6124138. Per tutte le informazioni si rimanda al sito dell’Oasi Dynamo www.oasidynamo.org.

Fonte: Ufficio Stampa