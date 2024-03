Parte il lavoro per Roberto Ciappi candidato al bis da sindaco

Teste mani e cuori. Al via i tavoli di lavoro per la scrittura del programma del centrosinistra a sostegno della candidatura di Roberto Ciappi per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Lunedì 25 marzo alle ore 21 presso il Circolo ARCI di San Casciano comincerà il lavoro che porterà alla scrittura condivisa del programma a supporto della candidatura di Roberto Ciappi per le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

"Abbiamo bisogno delle idee, della passione e delle competenze di tutte e tutti quelli che si riconoscono nei nostri valori, che vogliono bene al nostro paese e vogliono dare il loro contributo di idee per migliorarlo e scrivere insieme, adesso il suo futuro".

Queste le parole del candidato sindaco Roberto Ciappi per invitare alla presentazione dei gruppi di lavoro e dare ufficialmente il via al percorso di elaborazione collettiva del programma insieme alle forze politiche e civiche che ne sostengono la candidatura.

Saranno 5 le aree tematiche, tutte tra loro interconnesse da cui scaturiranno le proposte per il programma di mandato dei prossimi 5 anni.

Incontri aperti e che, siamo certi, porteranno tanti spunti nuovi e tante persone a voler partecipare attivamente, per sentirsi in prima persona protagonisti delle scelte della nostra comunità.

Il 25 marzo prossimo vi aspettiamo per la presentazione, a cui seguiranno i veri e propri tavoli operativi su cui lavorare in tutto il mese di aprile.

Fonte: Comitato Roberto Ciappi Sindaco 2024