Scoperto dopo la spaccata nel negozio di telefonia, tira calci ai carabinieri: in carcere

Spaccata in un negozio di telefonia di via Dosio a Firenze, in zona Talenti, nella nottata di ieri. Un somalo 34enne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere uscito dal negozio con tanto di passamontagna e torcia da minatore, con un'ingente refurtiva. Alla vista dei militari, ha tentato di evitare in ogni modo i controlli, nonostante fosse stato beccato con le mani nel sacco, reagendo con urla e calci verso gli uomini in divisa. È stato anche recuperato l'attrezzo usato per rompere la vetrina, cioè un tondino di ferro. L'uomo è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trasferito in carcere a Sollicciano su disposizione del pm.