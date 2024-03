Vandali alla stazione di Montelupo, Pavese (FdI): "Valutare sorveglianza privata"

Di fronte all'ennesimo episodio di vandalismo che ha colpito la stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia, riteniamo sia arrivato il momento di aprire una nuova stagione fatta di azioni concrete per il territorio montelupino e anche le aree limitrofe, di confine. Ormai sono anni, mesi che la zona di confine fra Montelupo e Capraia, quella fra la stazione ferroviaria e il ponte sull'Arno, è diventata spesso e volentieri "terra di nessuno". Io stesso ho raccolto, pochi giorni fa, alcune testimonianze di cittadini esasperati che abitano in quella zona, che mi hanno raccontato di ripetuti danni alla loro proprietà privata e mi hanno invitato a fare un sopralluogo in quella zona che, a breve, effettuerò insieme agli altri rappresentanti comunali di Fratelli d'Italia, compresi i consiglieri comunali.

Serve sicuramente il ripristino della videosorveglianza, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, all'interno della stazione, magari implementandola in luoghi sensibili come il sottopasso pedonale, luogo sempre a rischio per possibili aggressioni, non solo notturne. La videosorveglianza di ultima generazione va poi introdotta, da parte dell'amministrazione comunale, in tutte le zone "di confine", come quella con Capraia. Va valutato anche il ricorso alla cosiddetta sorveglianza privata: in alcuni comuni vicini, fra l'altro a guida Pd come Montelupo, sono già state stipulate convenzioni con corpi di polizia privata, con risultati, nel tempo, apprezzabili.

Serve infine utilizzare la normativa vigente, introdotta di recente dal governo Meloni con il cosiddetto Decreto Caivano: occorre valutare la possibilità di introdurre un regolamento comunale per poter individuare tutte le zone sensibili, zona stazione in primis ma anche alcune zone di parchi urbani e altre zone particolarmente soggette al vandalismo e agli episodi di microcriminalità, per poi poter iniziare il cosiddetto Daspo urbano per contrastare il degrado urbano e riportare un minimo di legalità in certi luoghi.

Federico Pavese, presidente circolo Fdi Empolese, Montelupo, Capraia e Limite, Vinci