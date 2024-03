A San Miniato in cattedrale la "Via Crucis" di Beppe Dati

Sarà eseguita la sera di mercoledì 27 marzo alle 21 in Cattedrale a San Miniato l’opera di Beppe Dati «Via Crucis. Pensieri di Gesù mentre sale verso il Calvario», un percorso poetico e musicale attraverso le tradizionali 15 stazioni della Via Crucis. Voci recitanti: Nicola Pecci, Eleonora Cappelletti, Ginevra Di Donato e Beppe Dati.

Nella prefazione al testo il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, parla di queste meditazioni come di un documento straordinario di poesia, musica e preghiera, che affronta il grande mistero dell’uomo Gesù Cristo che accetta la croce per amore dell’umanità. L’opera descrive la battaglia tra l’amore e l’odio che si gioca nel cuore di ogni uomo, e racconta come, grazie alla battaglia che ha ingaggiato Cristo, tutti possiamo affrontarla scorgendo l’aurora di una speranza.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare ed ha il patrocinio della Diocesi e del Comune di San Miniato, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e della Fondazione Stella Maris. L’ingresso è gratuito.

Beppe Dati è autore di canzoni di successo (ha scritto tra gli altri per Marco Masini, Laura Pausini, Mia Martini, Francesco Guccini, Raf…) e grande amico di Stella Maris. Dal suo incontro con il presidente Giuliano Maffei è nata quest’opera che tocca le corde più autentiche dell’anima e invita a riflettere sui valori più profondi della vita.

In occasione della Santa Pasqua il presidente di Stella Maris Maffei ha inviato a tutti i vescovi italiani il libretto dell’opera; libretto che è stato consegnato anche a papa Francesco e al cardinal Zuppi, presidente della Cei.