Al Verdi 'Mettici la mano' di Maurizio de Giovanni

Avrebbe essere l’ultimo spettacolo del cartellone della prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, invece a causa dell’annullamento della tournee di Drusilla Foer con Venere nemica e la conseguente sostituzione con lo spettacolo di Edoardo Leo con Ti racconto una storia (2 maggio), sarà il penultimo.

Martedì 26 marzo alle 21 Antonio in scena Mettici la mano di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra, regia Alessandro d’Alatri, un progetto che nasce quasi come una costola de Il commissario Ricciardi.

Primavera del 1943, Napoli.

Una tarda mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo di un nuovo e devastante bombardamento.

La scena è uno scantinato che fa da rifugio improvvisato. In un angolo del locale una Statua della Madonna Immacolata, miracolosamente scampata alla distruzione di una chiesa. E’ qui che si ritrova una strana compagnia: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, e il Brigadiere Raffaele Maione, che ha appena arrestato Melina, una ventenne che ha appena sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Per la vendita dei biglietti rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare allo 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

Per l’eventuale rimborso dei biglietti acquistati per Venere nemica, ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal 13 al 15 marzo in orario 9-18 (oppure telefonare allo 0571 81629 per concordare altri orari) mentre ci si può rivolgere direttamente al Teatro Verdi sabato 16 (in orario 9 – 12) o domenica 17 (in orario 20 – 21.30). Con le stesse modalità e gli stessi orari, ci si può presentare per cambiare il biglietto già acquistato per Drusilla Foer con quello valido per lo spettacolo di Edoardo Leo.

I prezzi di biglietti sono rimasti invariati platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione. Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa