Capodanno Toscano con la Città dei Presepi, a San Miniato la mostra sulle Annunciazioni

L’associazione nazionale Città dei Presepi, in collaborazione con l’Ufficio Beni Artistici e Culturali della Diocesi di San Miniato, il Museo diocesano d’Arte Sacra, Nuovi Orizzonti e l’Unione Cattolica Artisti Italiani di San Miniato propone una serie di iniziative di rilievo alla scoperta delle opere artistiche e dei pittori che lungo i secoli hanno rappresentato l’annuncio dell’angelo a Maria. Le iniziative rientrano nel “Capodanno Toscano” promosso dal Consiglio Regionale della Toscana.

Il primo appuntamento è al Museo diocesano in piazza duomo lunedì 25 marzo alle ore 17,30. Nell’occasione sarà possibile, con accesso gratuito, aperto a tutti, visitare il museo e in particolare le tre annunciazioni che vi sono contenute ovvero le opere di Pier Francesco Fiorentino, "Annunciazione e Santi" della seconda metà del XV secolo, di Jacopo Chimenti detto “L’Empoli”, di fine XIV secolo e – quella realizzata da Giroldo di Jacopo da Como, su marmo inciso che contiene stemma e iscrizione dedicatoria datata 1274. Sarà inaugurata per l’occasione la visita tattile della riproduzione di quest’ultima annunciazione per i non vedenti insieme alla presentazione del museo e la didascalia in braille.

A seguire alle ore 18,00 nella chiesa di San Francesco sarà aperta e inaugurata la mostra “Annunciazioni in Toscana” nella quale accanto a un excursus storico artistico sulla rappresentazione pittorica dell’annunciazione lungo i secoli, sarà affiancata una mostra contemporanea sul tema realizzata dagli artisti dell’Unione Cattolica Artisti Italiani.

Francesco Curradi, Giovan Battista Vanni, Simone Martini, Mariotto Albertinelli, Bartolomeo Traballesi, Francesco Vanni, Andrea della Robbia, Masolino da Panicale, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Ludovico Cardi Cigoli, David Ghirlandaio, Sebastiano Mainardi, Pietro d’Angelo, fra’ Bartolomeo, Vincenzo Meucci, Stefano Lemmi, Raffaello Botticini,Benozzo Gozzoli, Mariano d’Agnolo Romanelli, Giovanbattista Cartei, Santi di Tito, Giovan Battista Cungi, Jacopo Chimenti - L’Empoli, Jacopo del Sellaio, Raffaello Pavesi, Bicci di Lorenzo, Matteo Confortini, Ventura Salimbeni, Giovanni Pisano, fra’ Guglielmo da Pisa, Sebastiano Vini, Domenico Cresti, il Passignano, Giovanni di Bartolomeo Cristiani, Guido Bigarelli, Vincenzo Meucci, Maestro di Carmignano, Maestro di Barberino, Maestro di Griselda, Maestro di Sant’Ivo, Maestro di Serumido, Maestro di Montefoscoli, Maestro dei Brozzi.

Sono solo alcuni degli artisti che, dal Duecento ai giorni nostri, attraverso i secoli, ci ricordano con le loro opere artistiche, in tutto il territorio toscano, l'importanza che ha ricoperto in passato il giorno dell'Annunciazione e come il Capodanno Toscano sia radicato nel tessuto profondo di paesi e cittadine. Ne sono la prova le chiese e i musei che contengono un ricco patrimonio artistico tematico, spesso di difficile accessibilità, in molti casi collocato nelle loro sedi originarie. Un patrimonio di cui si ha la consapevolezza vedendolo in maniera unitaria e valorizzandolo insieme in maniera diffusa. Da qui l’idea della mostra, già proposta in dimensioni più ridotte a Pistoia nel 2023 nella chiesa dell’Annunziata.

L'associazione nazionale Città dei Presepi, continuando nell'opera di valorizzazione delle Annunciazioni e dei luoghi dove sono contenute, propone dunque una esposizione simultanea, riproducendo in grande formato su forex oltre 200 annunciazioni.

L’esposizione nella chiesa di San Francesco sarà visitabile a ingresso libero tutti i giorni con gli orari di apertura della chiesa fino a domenica 7 aprile 2024.

Fonte: Città dei Presepi