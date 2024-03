Carrozze turistiche con cavalli, Melio (Pd): "Destra boccia emendamento per lo stop"

“Il 7 luglio 2022 ho presentato, per il Consiglio Regionale, una mozione per contrastare l’utilizzo dei veicoli a trazione animale per fini turistici nelle città storiche. Si tratta di un tema che, ai giorni nostri, non dovremmo nemmeno discutere, eppure toccare le “botticelle” pare essere estremamente complesso (e controproducente), in barba al buon senso e all’etica. leri, alla Camera, le grida dei cavalli sfruttati ogni giorno, perfino sotto il sole cocente, sono rimaste inascoltate: per 30 voti l’emendamento che chiedeva lo stop alle botticelle è stato bocciato, e i voti decisivi sono stati quelli di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia (contrari, appunto, all’abolizione della trazione animale). Ancora una volta le idee barbare della Destra si dimostrano fuori ogni tempo e ogni morale, fregandosene delle vite animali che anno dopo anno perdiamo, soprattutto in estate, per una fatica che non ha senso di esistere. Per quel che mi riguarda, continuerò a tenere accesa l’attenzione sul tema, con la speranza che sia sempre maggiore la consapevolezza di quanto sia sbagliata tale pratica”.

Così il consigliere regionale Iacopo Melio sui suoi profili social.