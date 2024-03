Ci vuole orecchio: Vanni (Csx) cita Jannacci per la campagna di ascolto delle 17 frazioni

“Ci vuole orecchio” recita una nota canzone: è questa la strofa che ha ispirato il nome e lo spirito della campagna d’ascolto, che partirà a breve e che porterà Daniele Vanni, candidato sindaco del PD di Vinci, a fare tappa su tutto il territorio, dal 23 marzo all’11 aprile.

Agenda sotto al braccio e via, alla volta di tutte le 17 frazioni del comune di Vinci, assieme ai referenti di ciascuna di esse, per ascoltare i cittadini. Una serie di appuntamenti che porteranno il candidato sindaco a toccare con mano ognuna delle realtà che costituiscono il territorio, confrontandosi non solo con le varie attività, ma anche con le famiglie.

La prima data sarà il 23 marzo, questo sabato, con una doppia tappa: nel primo pomeriggio, il candidato sindaco sarà a Sant’Ansano, mentre in serata arriverà all’Apparita.

Le successive date, per marzo, saranno: lunedì 25 (Faltognano), martedì 26 mattina (Piccaratico), giovedì 28 (Sovigliana).

Fonte: Ufficio Stampa