Disabile si incatena davanti la sede della Regione: "Reddito e inclusione respinti dall'Inps"

Un 65enne disabile ha inscenato una protesta incatenandosi alla sua carrozzina elettrica questa mattina davanti la sede della Regione Toscana in piazza Duomo a Firenze.

La protesta definita 'pacifica' dallo stesso disabile, Marco Caruso, è riferita al reddito di inclusione e al diritto alle cure.

È in lista d'attesa per un'operazione alla spalla ma deve operarsi a entrambi. "Siccome non riesco a dormire a letto, con la mia pensione che ammonta a circa 600 euro, ho dovuto anche acquistare una poltrona sanitaria. Poi ho una borsite al gomito dovuto sempre ai miei problemi ma mi dicono di aspettare. Non è giusto".

La protesta non si ferma alla sola Firenze: "Dopo Pasqua - ha spiegato Caruso - mi porterò a ridosso di Palazzo Chigi Roma e starò lì finchè qualche figura istituzionale abbia un confronto pacato e civile, con il dovuto rispetto che si conviene da ambo le parti, per la discriminazione relative all'assegno d'inclusione e alla legge di accompagnamento, entrambe le domande sono infatti state respinte dall'Inps e per il diritto di cura come sancisce l'articolo 32 della nostra Costituzione".