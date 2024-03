Empolissima, Mercato su' Giardini e mercati straordinari a Empoli: il calendario

Ecco la nuova stagione di eventi che riguardano il commercio a dettaglio con i mercati straordinari antecedenti le festività pasquali e natalizie, oppure la fiera del commercio per eccellenza come Empolissima in veste primaverile e by night e l’ormai tradizionale Mercato sui Giardini in piazza Matteotti. Un calendario ‘fitto’ da tenere sotto mano per non perdere nessuna occasione.

Primo appuntamento da segnare in agenda, il mercato straordinario in zona stadio ‘Castellani’, domenica 24 marzo 2024, nel consueto orario del mercato settimanale con termine alle 13.30.

CALENDARIO – Anche il 2024 come lo scorso anno vedrà dieci iniziative commerciali da non perdere. Si comincia col mercato straordinario che precede la Pasqua, domenica 24 marzo 2024, zona sportiva con termine alle 13.30. Gli altri mercati straordinari si terranno prima di Natale, nei giorni domenica 8, 15 e 22 dicembre 2024, sempre nel consueto orario del mercato settimanale.

Appuntamento ormai entrato nel tempo libero empolese, il Mercato sui giardini e le date sono: 14 aprile, 26 maggio, 22 settembre 2024, per l’intera giornata, dalle 8 alle 20.

Infine le tappe della fiera del commercio sempre molto partecipata, “Empolissima” nelle sue varie ‘vesti’ stagionali, pronta a invadere il centro cittadino. Primo appuntamento il 12 maggio, seguiranno il 13 ottobre e 10 novembre 2024, per l’intera giornata con orario dalle 8 alle 20. Per Empolissima by night, regina d’estate, l’appuntamento è il 30 luglio 2024, con orario dalle 18 alle 24.

"Un nuovo calendario di appuntamenti dedicati ai mercati e quindi al commercio ambulante che nel corso di questi anni abbiamo cercato di valorizzare – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini -. Sono manifestazioni commerciali molto apprezzate e di richiamo come Empolissima in centro e nella versione notturna. Penso anche al Mercato sui Giardini che ha avuto sempre un bel successo in ogni edizione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa