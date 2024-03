Ex ambulatorio di Roffia, i Festaioli di Roffia: "Resterà chiuso, nonostante nostri sforzi. Comune non ci ha supportato"

Come vi ricorderete il 25 marzo 2023 l’associazione I Festaioli di Roffia aprirono l’ex l’ambulatorio di Roffia (proprietà del Comune di San Miniato). "La volontà dell’associazione - dichiara il presidente - era quella di poter effettuare dei servizi nuovi che oggi si trovano solo a San Miniato Basso, rivolti a tutti i cittadini ma soprattutto per chi è più anziano e fragile".

"Nel mese di aprile 2023 avevamo chiesto ai medici di famiglia se fossero interessati ad essere presenti almeno 1 volta la settimana così da poter dare un servizio a chi non ha possibilità di spostarsi (anche il trasporto pubblico è Insufficiente 2 corse una alle 7.00 e una alle 13.40 ). La risposta non ha tardato ad arrivare negativa da tutti i medici con le motivazioni più varie; avremmo dato l’utilizzo gratuitamente. L’unica considerazione che ci viene da pensare è: Piace più la “ l’aria cittadina? “ E nelle frazioni?? Stanno Tutti bene! Sappiamo bene che nessun Sindaco o dirigente ASL può obbligare un medico di medicina generale ad effettuare servizio in una località specifica.

Abbiamo chiesto un supporto all’ amministrazione comunale a luglio 2023 e dopo di mesi non si è mosso niente, quindi, rimarrà nell'area della Rocca. Ci aspettavamo da parte dell’amministrazione comunale almeno una collaborazione attiva per poter far fruttare in termini di socialità e servizi quel locale e il progetto lo abbiamo consegnato a luglio 2023. Rimarrà chiuso chissà per quanto tempo ancora.

Eravamo disposti ad investire delle risorse per il bene dei cittadini per mantenerlo funzionante, ma spendere 600 euro circa annui tra tassa rifiuti e utenze per tenerlo chiuso non possiamo permettercelo. Non ha senso, non è responsabile. Detto questo ci preme informare la cittadinanza di Roffia che nei prossimi giorni (come deciso dal Consiglio dell’Associazione I Festaioli di Roffia ) provvederemo ad avviare l’iter di restituzione dei locali al comune di San Miniato."