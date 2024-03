Firenze in fermento per il Tour de France: in vendita i primi gadget

”La prossima edizione del Tour de France sarà fantastica ed assolutamente speciale grazie alla prima partenza nella storia di questa corsa dall’Italia. Sono sicuro che le città che ospiteranno la fase iniziale del Tour sapranno assolutamente accogliere i corridori e tutta l’organizzazione al loro meglio, ed il contesto di pubblico che seguirà la gara farà il resto. Sono emozionato al solo pensiero del Grand Départ da Firenze. Iniziare da questa città era per tutti noi doveroso, sarà un autentico spettacolo”.

Così il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme che pochi giorni fa proprio da Firenze ha dato il via a Piazzale Michelangelo delle corsa che unisce il capoluogo di regione toscano ad Empoli, piccole prove generali di quello che accadrà il prossimo 29 giugno quando la città del Giglio sarà il proscenio della Grand Départ del Tour de France. Proprio Prudhomme ha confessato di aver scelto Firenze come luogo di partenza delle manifestazione sportiva che premia il suo leader con la maglia gialla per la grande storia ciclistica toscana, e per l’affetto dimostrato sempre dai tanti appassionati delle due ruote. Una passione che è già scoppiata all’ombra del Duomo del Brunelleschi visto che sono diversi i negozi che hanno già colorato le loro vetrine di materiale legato Tour de France.

E’ il caso di Cicli Sergio Bianchi in via San Gallo 42 rosso, a Firenze dove è già disponibile la maglia ufficiale Grand Départ 2024 realizzata da Santini Cycling che rende omaggio alle prime tre tappe del Tour de France con partenza da Firenze, ma anche il cappellino celebrativo delle 3 tappe italiane ovvero Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino. Un'altra novità per questo evento di portata mondiale, sempre realizzata dal Maglificio Santini, è la maglia da ciclismo dedicata a Firenze che ne onora la ricca storia e l'identità : il colore viola e il giglio sono simboli senza tempo della città, con un omaggio anche al Calcio Storico Fiorentino con i colori dei 4 quartieri storici. La maglia sarà disponibile dopo le festività pasquali. Sergio Bianchi per rendere omaggio ad una delle tre competizioni con maggior audience televisiva al mondo - insieme a Olimpiadi e campionati del mondo di calcio - ha inoltre disegnato una nuova maglia dedicata all'evento sportivo più importante di quest'anno in Italia. La maglia da ciclismo presenta una scritta Firenze al centro ed una serie di gigli, simbolo del legame tra la città e lo sport.

“E’una meraviglia che ci sia tutta questa voglia dei cittadini di Firenze di essere coinvolti nella nostra corsa-ha aggiunto Prudhomme-. Il fatto che poi le attività commerciali della città abbiano deciso di promuovere il Tour de France attraverso espressioni che uniscano Firenze alla manifestazione rende tutto ancora più speciale, e conferma la bontà della nostra scelta di far sì che la partenza fosse finalmente dall’Italia”.

“Non potevamo farci trovare impreparati in vista del prossimo 29 giugno-ha raccontato Lorenzo Bianchi della Cicli Sergio Bianchi- la Grand Départ sarà per sempre un pezzo di storia della nostra città, e la realizzazione di materiale celebrativo è un voler essere protagonisti anche noi di tutto ciò”

Da ricordare come Prudhomme tornerà a Firenze il prossimo 21 marzo. Una giornata di celebrazioni in tutta la città con un programma molto ricco che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del Countdown dei 100 giorni e l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio.

Fonte: Ufficio Stampa