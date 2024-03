Idee in Rete, a Montopoli protagoniste le comunità energetiche

Si è concluso il processo partecipativo Idee in Rete - progettazione partecipata per una comunità energetica solidale e sostenibile, promosso dal Comune di Montopoli V/A e co-finanziato dall'Autorità Regionale per la garanzia e promozione della Partecipazione. Il percorso, che ha visto la collaborazione della società Simurg Ricerche, della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse (ARRR), si è svolto con l’obiettivo di definire i termini di costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, solidale e sostenibile nel Comune di Montopoli V/A.

Il ciclo di incontri si è aperto con un evento pubblico lo scorso 29 gennaio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto CER con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito le modalità di funzionamento delle Comunità Energetiche. Il percorso è proseguito con tre laboratori (il 10 e il 15 febbraio e il 6 marzo), organizzati da Simurg Ricerche, che hanno visto la partecipazione della cittadinanza nell’analisi delle possibili configurazioni di una CER situata nel Comune di Montopoli, condotta anche grazie al confronto con l’esperienza dei Comuni vicini che hanno già intrapreso il percorso di costituzione di una CER: la Comunità Energetica di Santa Croce sull’Arno e quella del Comune di Capannoli. L’iniziativa del Comune di Montopoli V/A si inserisce così nel contesto più ampio di pianificazione della transizione ecologica, promuovendo un approccio partecipativo al tema, una messa in rete delle realtà locali e una condivisione di buone prassi a livello regionale.

Oltre agli incontri in presenza, che hanno visto la partecipazione degli esperti della Scuola Normale Sant’Anna e di ARRR, il processo partecipativo ha attivato un questionario on line, a cura della Scuola Superiore Sant’Anna, attraverso il quale è stato possibile raccogliere indicazioni, dubbi e suggerimenti anche da parte di chi non ha potuto partecipare alle iniziative. I report degli incontri, e la documentazione relativa al processo, è disponibile alla pagina dedicata al progetto del portale Open Toscana.

«Si conclude il percorso partecipativo che è servito per iniziare a capire cos’è nel concreto una Comunità Energetica – commentano la vicesindaca Linda Vanni e il consigliere Paolo Moretti durante l'incontro di restituzione che si è tenuto nei giorni scorsi –. Grazie a Simurg, alla Scuola Sant’Anna e ad ARR per averci accompagnato e guidato e grazie ai cittadini che hanno seguito gli incontri. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dare il via, entro la fine della legislatura, alla manifestazione d’interesse per dare gambe al progetto. Gli uffici stanno già lavorando allo statuto e al regolamento».

La manifestazione di interesse verrà presentata alla cittadinanza in un incontro aperto a tutti (cittadini e cittadine, imprese, associazioni e stakeholders), che verrà organizzato e comunicato nei prossimi giorni. Durante l'ultimo incontro Simurg Ricerche ha esposto gli esiti degli incontri laboratoriali con la cittadinanza, e la Scuola Superiore Sant’Anna ha presentato l’analisi delle risposte ricevute al questionario on line. Gli esiti delle attività sono stati poi commentati dai referenti Comunali, che redigeranno la manifestazione di interesse proprio a partire dalle istanze emerse nel corso del processo partecipativo.

Un percorso importante, quello intrapreso dal Comune di Montopoli, che ha deciso di promuovere una partecipazione dal basso per definire i passi da muovere verso gli obiettivi europei dell’Agenda 2030, ma soprattutto verso quel ripensamento necessario delle modalità di consumo e produzione dell’energia, che può realizzarsi soprattutto a partire dalla condivisione di idee e pratiche tra le comunità che abitano il territorio.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa