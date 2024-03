'Il giuocatore' chiude la stagione di prosa empolese

Ultimo spettacolo della stagione di prosa empolese martedì 26 marzo alle 21 al Teatro Excelsior con uno spettacolo molto atteso. Un testo magnifico di Carlo Goldoni Il giuocatore, adattamento e regia Roberto Valerio con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani.

Produzione Teatri di Pistoia – Centro di Produzione Teatrale.

La commedia è un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi. Un testo sempre in bilico tra commedia e dramma, di una modernità sconcertante. Una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo, dove la risata sgorga spontanea, ma mai in maniera banale. La musica dal vivo, il ballo e le canzoni interpretate dai personaggi arricchiscono di significato le varie situazioni della commedia regalando allo spettatore uno spettacolo complesso e variegato in cui l’arte antica di Goldoni incontra il contemporaneo.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.00.

La stagione di prosa 2023-2024 è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Per acquistare i biglietti per i singoli spettacoli telefonare nei giorni di spettacolo, dalle 10.00 alle 18.00 a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 per verificare eventuali disponibilità.

Prezzi per biglietti: intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate.

Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze e Carta studente della Toscana biglietto 8 euro, per gli studenti universitari in possesso della carta biglietto a 8 euro; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà.

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10.