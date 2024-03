Il nuovo portale regionale si presenta, Giani: "Per la Toscana cultura è identità"

Nasce il nuovo portale del patrimonio toscano, pensato per una nuova accessibilità e per rimanere sempre connessi con le grandi tematiche dell’ecosistema culturale regionale. La presentazione nell’ambito del Festival dell’ identità toscana, con presidente Eugenio Giani, la direttrice della Cultura Elena Pianea e i responsabili scientifici delle varie arie tematiche del portale.

“Ci troviamo nell’ambito del Festival dell’identità toscana e quale elemento più della cultura è identitario dell’essere toscani? Questo portale rappresenta un'esperienza unica in Italia - ha detto il presidente Giani- La vastità e la centralità del patrimonio culturale della Toscana non hanno bisogno di essere ribadite. Un patrimonio immenso che è importante rendere fruibile nella maniera più ampia e adeguata, per studiosi, appassionati e cittadini, anche attraverso sistemi digitali all’avanguardia. E’ grazie alla sinergia tra la Direzione Cultura e gli esperti dei diversi ambiti culturali se oggi riusciamo a tradurre in un grande portale l’immenso patrimonio della Toscana diffusa che sarà fruibile per aree tematiche a beneficio dei toscani e di chiunque ami la nostra regione”.

Il nuovo portale è uno strumento di nuovissima concezione pensato per raccontare le eccellenze del nostro territorio e della nostra storia, conosciute a livello internazionale ed è il primo ecosistema digitale regionale dedicato alla cultura nel nostro paese.

Cultura.toscana.it permetterà la ricerca e la navigazione tra migliaia di documenti, immagini, video e ricostruzioni 3d del patrimonio conservato nelle istituzioni e nei luoghi della Toscana.

Una fruizione agevolata anche dalla struttura in quattro siti tematici: Scienza, Archeologia, Arte Contemporanea e Biblio Toscana e due sezioni dedicate alla via Francigena e alle Ville e Giardini medicei

Cultura.toscana.it è uno strumento di valorizzazione di alto livello culturale e scientifico, che si rivolge sia a un pubblico generalista, con la messa a disposizione di oltre 50 percorsi tematici originali, che contengono collegamenti a immagini, renderizzazioni tridimensionali, video-narrazioni di approfondimento e localizzazioni, sia a studiosi e specialisti, grazie ai numerosi documenti digitalizzati, alle schede di catalogazione e ai collegamenti bibliografici.

Cultura.toscana.it, la struttura del portale

La sezione dedicata alla via Francigena è stata curata dai professori Federico Cantini e Alma Poloni e contiene percorsi narrativi che raccontano importanti luoghi di questo cammino come Santa Maria della Scala a Siena, Abbazia San Salvatore o la Pieve di Sant’Appiano.

La sezione sulle Ville e Giardini medicei, curata dal professor Francesco Caglioti, racconta i percorsi narrativi dedicati ai 14 luoghi del Sito Unesco, dal Giardino di Boboli alla Villa di Careggi, e sarà aggiornata nei prossimi mesi anche con approfondimenti sulle altre Ville medicee toscane.

Il portale dedicato all’Archeologia include oggi i percorsi narrativi dedicati agli Etruschi in Toscana, curati da esperti di questo tematismo quali Paolo Giulierini (già Direttore del Museo archeologico di Napoli) e Marta Coccoluto, che raccontano la civiltà etrusca attraverso i paesaggi del sacro, del vino e del cibo o dell’artigianato.

Il portale dedicato alla Scienza è stata curato dal professor Paolo Galluzzi e dalla professoressa Natacha Fabbri, con approfondimenti su Galileo, i luoghi e le istituzioni della scienza in Toscana, tra cui il recentemente riaperto Museo della Specola.

Il portale dedicato all’Arte contemporanea, curato dal professor Flavio Fergonzi e dalle professoresse Tiziana Serena e Anna Mazzanti, racconta la storia delle esposizioni di arte contemporanea in Toscana, gli archivi fotografici d’autore e i parchi d’arte ambientale della nostra regione.

Il portale Biblio Toscana è un portale di ricerca web che consente di conoscere i libri delle biblioteche delle 12 Reti documentarie locali toscane e delle biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana e delle Agenzie e istituti collegati (Cobire).

Cultura.toscana.it sarà aggiornato frequentemente con nuovi contenuti originali e nuovi tematismi, tra i quali un portale dedicato al Museo Casa Siviero, mettendo a disposizione uno strumento fondamentale per conoscere il patrimonio culturale della nostra regione.

Fonte: Regione Toscana