Italia Viva Empoli: "Avremo la nostra lista, con accordo definitivo saremo nel centrosinistra"

In vista degli incontri decisivi con le altre forze politiche, in particolare con la coalizione di centrosinistra guidata da Alessio Mantellassi, Italia Viva Empoli stringe i ranghi e si prepara a presentare una propria lista alle elezioni comunali di Empoli.

Le prossime amministrative saranno molto competitive e una buona parte della partita si giocherà al centro, dove noi di Italia Viva siamo e resteremo per convinzione, per i nostri ideali liberali, riformisti, garantisti e non ultimo europeisti, aldilà dei possibili accordi.

Nell’Empolese Valdelsa il centrosinistra ha governato a lungo ottenendo anche dei risultati; ma oggi occorre affrontare nuove sfide e questioni cruciali riguardanti la sicurezza, la viabilità, i servizi di trasporto pubblico, l'assistenza alle persone e altro ancora, su cui le risorse vanno razionalizzate, instaurando anche un rapporto diverso con i cittadini. Il movimentismo degli ultimi anni dimostra la difficile relazione dell’amministrazione corrente con la comunità locale, stanca di soluzioni imposte.

Il candidato sindaco Mantellassi sembra essere consapevole delle difficoltà; la candidatura di Masi, espressione del malcontento, è forte e potrà ottenere buoni risultati.

Il centrodestra, pur diviso per il protagonismo personale tra Campinoti e Poggianti, rappresenta un avversario ostico.

Italia Viva conosce Campinoti: attivo al congresso di Italia Viva di novembre 2023, iscritto fino a dicembre, oggi da candidato della destra, dichiara che già a settembre scorso aveva incontri con FI, Lega e FDI. Campinoti sembra essersi convertito nella speranza di un successo personale, seguendo il vento di destra, ed è stato scelto per accalappiare gli elettori moderati.

Poggianti è conosciuto dai cittadini empolesi e alcuni lo seguiranno nella sua ribellione alle scelte dirigiste del suo ex-partito FDI.

Italia Viva parte da un risultato lusinghiero ottenuto con il Terzo Polo alle ultime elezioni nazionali con gli amici di Azione, con i quali c’è stato un dialogo e una condivisione di intenti per molto tempo, ma alla fine Azione Empoli si è allineata ai dettami nazionali e avrà un percorso distinto da quello di Italia Viva.

È noto che Calenda abbia qualche problema con noi (e non solo), ha fatto saltare l’alleanza del Terzo Polo e in ogni luogo attacca Renzi; ci spiace molto che gli amici empolesi abbiano seguito la stessa linea di politica basata su veti per un piccolo interesse di partito.

Italia Viva non opera in questo modo, come dimostra la ricerca di un accordo nazionale e anche le posizioni di apertura negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa, dove non si oppone all’ingresso di esponenti di Azione a sostegno di candidati sindaci e a liste comuni.

Il nostro è un progetto di centro: a livello nazionale Italia Viva lavora a un'aggregazione per gli Stati Uniti d’Europa, a livello locale la nostra impostazione riformista non esclude la possibilità di sostenere Mantellassi, poiché la città va governata e non lasciata alla ventura.

Se si raggiungerà l’accordo definitivo, avremo la nostra lista con i nostri candidati, espressione di un centro moderato, che si allea con il centrosinistra portando le nostre idee e consapevole che in politica si deve costruire e non esercitarsi in tattiche e personalismi.

Italia Viva è presente e siamo convinti che sarà determinante.

Fonte: Italia Viva Empolese Valdelsa