Mantellassi (Csx) su piazza Matteotti: "Deve tornare a essere i giardini di Empoli"

Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli, prendendo spunto dal piano “Empoli più sicura e più bella. 10 passi per la sicurezza” presentato qualche settimana fa al Dopo lavoro ferroviario, ha illustrato il suo progetto per piazza Matteotti.

"In questa piazza tutti noi empolesi siamo venuti a giocare da piccoli con i nostri nonni, le nostre nonne e le nostre famiglie. Dobbiamo tornare a viverla come allora. Serve una manutenzione straordinaria di piazza Matteotti, senza stravolgerla ma con interventi di miglioramento e manutenzione. Partendo dai vialetti e riportandoli a ghiaino, senza erba, poi una manutenzione del verde e un’area unica per i giochi dei bambini, nuovi e sicuri e ben ordinati. Occorre potenziare l’illuminazione pubblica e contestualmente anche il sistema di videosorveglianza. Bisogna ripristinare i bagni pubblici, che erano in questa piazza, e mettere nuove panchine, dove passare del tempo libero. Insomma - conclude Mantellassi -la nostra idea è di far tornare piazza Matteotti i giardini di Empoli".

Fonte: Ufficio Stampa