Mu6ei di gusto, degustazione sulla birra dai Romani a oggi

- Tutto pronto per la seconda tappa della rassegna "Mu6ei di gusto", ciclo di iniziative di approfondimento e degustazioni al Museo del Vetro al civico 70 di via Ridolfi, a Empoli. Domani, venerdì 22 marzo 2024, a partire dalle 18.30 si svolgerà l'evento "La birra. Dai Romani a oggi", in collaborazione con La Birroteca e Baus Beer. Si tratta di un'occasione nuova per conoscere il Museo del Vetro e le sue collezioni e per incontrare le eccellenze del territorio.

Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione: l'ingresso ha un costo di 8 o 6 euro, comprensivo di degustazione e biglietto per accedere al museo (5 euro intero, 3 euro ridotto; dettagli su empolimusei.it).

La rassegna si concluderà con l'incontro in programma venerdì 19 aprile: si parlerà del "Cioccolato Altromercato: senso con Senso", in collaborazione con Bottega Altromercato. Per informazioni e per effettuare le prenotazioni è possibile contattare il Museo del Vetro, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18, chiamando lo 0571 757067 oppure inviando una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

