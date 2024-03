Nidi Fucecchio, per le iscrizioni open day programmati per tutto aprile

Dal 2 al 30 aprile 2024 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia pubblici e convenzionati del territorio di Fucecchio per l’anno educativo 2024/2025. Potranno essere iscritti tutti i bambini nati da gennaio 2022 a febbraio 2024 attraverso l’apposita domanda online raggiungibile link https://fucecchio.simeal.it/sicare/benvenuto.php, per il quale è necessario essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE o CNS. Si ricorda che devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nell’anno educativo precedente.

Il Comune di Fucecchio promuove inoltre degli open days per far conoscere alle famiglie la proposta educativa presente sul territorio. Questo il calendario:

- Spazio Gioco educativo La Coccinella, Via G. la Pira – tel. 3341510820

sabato 6 aprile ore 9-12

- Nido Il Fantabosco, Via del Giardino 16/18 - tel 3388426773

sabato 6 aprile ore 9-12.30 – giovedì 18 aprile ore 17.30-19

- Nido Ape Maia, Via della Parte, 9/b - tel. 0571/261050

martedì 9 aprile ore 17.30-19 – sabato 20 aprile ore 10-12.30

- Nido Filo e Palla, Via San Gregorio, 13 Loc. Torre – tel. 0571/298897 - cell. 3936048983

giovedì 11 aprile ore 10-12 – venerdì 19 aprile ore 17-19

- Nido L’Isola che c’è, Via della Chiesa, 1 Loc. Galleno – tel. 0571/299957

giovedì 11 aprile ore 17.30-19.30 – sabato 13 aprile ore 9.30-12.30

- Nido Peter Pan, Via P. Martini, 19 - tel. 0571/20141

sabato 13 aprile ore 9.30-12.30 – lunedì 22 aprile ore 17.30-19.30

- Nido Le Coccinelle, Via del Giardino, 16 – tel. 346 6518161

sabato 13 aprile ore 9.30-12.30

- Nido La Gabbianella, Via Mattei, 2 Fucecchio - tel. 0571/244031

giovedì 18 aprile ore 18-19.30 – sabato 20 aprile ore 9-12

Inoltre al link http://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/scuola-e-asilo-nido/nidi sono presenti i video-presentazione di tutte le strutture.

Per informazioni e assistenza sulla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Politiche educative e Scuola al numero 0571 268404-401.

Bando “Nidi Gratis” Regione Toscana

L’intervento regionale “Nidi Gratis”, finanziato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo e finalizzato a sostenere l’educazione della prima infanzia attraverso l’accesso gratuito ai nidi e agli altri servizi educativi per la prima infanzia, continuerà anche per l'anno educativo 2024/2025. Il bando permetterà alle famiglie l’abbattimento delle tariffe/rette per la frequenza dei propri figli in nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, comunali e privati accreditati, presenti in Toscana. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente online sull’applicativo regionale, le cui informazioni saranno disponibili a breve sul sito della Regione Toscana.

"I servizi educativi della prima infanzia - dice la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini - sono un sostegno alla genitorialità e al pieno riconoscimento dei diritti delle bambine e dei bambini di crescere nelle pari opportunità. A Fucecchio i posti nei nidi di infanzia sono cresciuti anno dopo anno e dovranno crescere ancora per rispondere a tutte e a tutti. Grazie ad una rete di servizi di alta quota, garantita dalla supervisione della nostra coordinatrice pedagogica Jessica Magrini, e al grandissimo impegno della Regione Toscana nel garantire la gratuità del servizio, possiamo dire che a Fucecchio e in tutta la Toscana le bambine e i bambini sono al centro del progetto politico della nostra comunità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa